Mihai Petre a înșelat-o pe Elwira Petre în timpul competiţiei Asia Express? Ce s-a întâmplat între cei doi în emisiune

Mihai Petre și Elwira sunt împreună de aproximativ 20 de ani. S-au cunoscut în Republica Moldova la un concurs, iar între cei doi a fost dragoste la prima vedere, atât pe partea profesională, cât şi în viaţa sentimentală. Recent, în mediul online au apărut mai multe informaţii despre problemele pe care aceştia le-ar avea în căsnicie.

Mihai Petre și Elwira au reuşit să câştige emisiunea Asia Express. Pe parcursul competiţiei cei doi au trecut prin multe momente tensionate, iar bărbatul a fost criticat aspru în repetate rânduri de fanii emisiunii.

Partenerul blondinei a fost filmat de mai multe ori în ipostaze care pe mulţi au reuşit să îi şocheze. Din cauza stresului, Mihai Petre a ridicat tonul la Elwira și i-a făcut reproșuri dure, însă de fiecare dată, aceasta a știut să calmeze situația.

Cu toate acestea, momentele au reuşit să îi pună pe fani pe gânduri, iar cei mai mulţi s-au gândit că cei doi ar putea avea probleme în căsnicie.

Ce spun cei doi despre competiţia Asia Express

„Asia Express a fost un fel de terapie, din care au rezultat lucrurile care sunt mai importante pentru mine. Nu am nevoie de atât de multe pentru a fi fericit. Nu am avut nevoie de telefon, nu am avut nevoie de multe lucruri în rucsac și mi-am dat seama că așa este şi în viaţă. Am început să iau lucrurile așa cum vin și cu mult mai multă ușurință”, a spus Mihai Petre într-un interviu pentru Revista Viva.

De asemenea şi Elwira Petre a dezvăluit primele concluzii după revenirea în ţară. Aceasta a mărturisit faptul că experienţa a fost benefică și pentru că a simțit că se reîndrăgostește de soțul său, pe care oricum îl adora.

„Am atât de mare încredere în căsnicia mea și în omul de lângă mine, încât nu am nevoie de teste. Au fost momente grele, dificile, însă „Asia Express mi-a dovedit încă o dată că suntem un cuplu foarte bine sudat și că avem foarte multă înțelegere unul față de celălalt. În același timp, cu ocazia acestui show am avut și momente de reîndrăgostire, ca să spun așa. Eram doar noi doi, ca la începuturile relației, parcă îl redescopeream pe Mihai. Am avut parte de momente frumoase, dar și de momente grele. Important este să știi să gestionezi momentele mai puțin plăcute”, a dezvăluit și Elwira Petre pentru aceeași publicație.

Sursă foto: Arhivă Cancan