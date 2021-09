Mihai Petre, marcat de participarea la Asia Express: „Elwira nu știa ce e cu mine”

Mihai Petre a vorbit sincer despre ceea ce a însemnat emisiunea „Asia Express”. Celebrul coregraf a mărturisit faptul că această experienţă l-a marcat profund, ba chiar a avut „probleme” şi după ce s-a întors în România.

Alături de soția lui, Elwira, Mihai Petre a înfruntat momente extrem de grele în competiţie. Provocările pe care le-a întâmpinat pe „Drumul Împăraților” au avut efecte asupra acestuia chiar şi acasă.

Simbolul care „l-a” marcat pe Mihai petre este plicul roșu cu instrucțiuni. Concurenţii primeau câte unul după fiecare probă terminată. Chiar şi după întoarcerea în ţară, celebrul dansator nu a putut scăpa de această teamă.

„Mi s-a întâmplat să mă trezesc într-o noapte, să mă ridic în fund în pat și să caut plicul cu următoarele instrucțiuni sub perne și sub plapumă. Elwira nu știa ce e cu mine, mă tot întreba ce fac, iar eu îi repetam că am de găsit plicul pentru o nouă misiune”, a declarat Mihai Petre.

„Nu e prima dată când mă lovește realitatea dur, însă nu atât de dur!”

Mihai Petre a recunoscut că se aștepta ca lucrurile să nu fie tocmai ușoare, însă realitatea l-a izbit dur. Mai mult, din cauza pandemiei oamenii au devenit mult mai reticenți și mai prevăzători, așa că interacțiunile au fost mult mai grele ca în sezoanele trecute.

CITEȘTE ȘI: MIHAI PETRE ȘI ELWIRA, DESPRE PARTICIPAREA LA SEZONUL 4 ASIA EXPRESS: „NU CREDEAM CĂ VOM PLECA”

„Asia Express este viața comprimată la maxim. Trăiești într-o zi cât alții în 10. Mă simt, uneori, ca un Făt-Frumos, recunosc, dar nu ‘din lacrimă’, ci dintr-o ‘mare mizerie’, sincer. E intens! Pe mine nu e prima dată când mă lovește realitatea dur, însă nu atât de dur!

E frustrant și se simte frica, încă. Oamenii au fost marcați profund de situația asta. (…) Ne spun: ‘OK, v-am fi luat în condiții normale, dar având în vedere coronavirusul, n-avem cum’.

Și se simte asta puternic, e un obstacol foarte mare. N-ai cum, transport nu găsești, cazare nu găsești decât foarte greu.”, a spus Mihai Petre, potrivit a1.ro.

Sursă foto: Instagram