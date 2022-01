Mihai Roman II i-a lăsat pe olteni pentru moldoveni: „Sper să jucăm în play-off!”

Atacantul Mihai Roman II a semnat un contract valabil cu FC Botoșani până în vara anului 2023, alăturându-se lotului pregătit de Marius Croitoru în cantonaentul din Antalya.

Jucătorul, care a venit din postura de jucător liber de contract după ce s-a despărțit de Universitatea Craiova, se află la a doua aventură la FC Botoșani după cea din sezonul 2018-2019.

„Sunt foarte bucuros că am semnat cu FC Botoșani, un club pe care îl cunosc și pe care îl respect foarte mult, un club unde m-am simtit apreciat ca om și ca fotbalist. Pe lângă asta, a fost și această dorință foarte mare de a lucra cu antrenorul Marius Croitoru. Sper să facem o treabă cât mai bună împreună, să jucăm în play-off, să țintim cât mai sus, iar pe plan personal sper sa mă descurc mult mai bine decât data trecută”, a declarat Mihai Roman II.

Referindu-se la experiența din Bănie, fotbalistul a declarat că a rămas dezamăgit de faptul că Laurențiu Reghecampf nu i-a acordat nicio șansă.

„La Craiova a fost un ciclu de patru ani, care tocmai s-a încheiat. Chiar dacă nu a fost așa cum mi-aș fi dorit, nu îmi pare rau că am ales să plec din Olanda și să vin în România. Lucrul de care îmi pare cel mai rău este că nu am reușit să fiu campion. Conducerea și-a făcut datoria față de mine și m-au tratat exemplar cei de acolo, însă după revenirea mea nu am primit aproape nicio șansă. Au fost doar 30 de minute în Cupa României și de asta am ales sa încheiem pe cale amiabilă”, a mai spus noul jucător al FC Botoșani.

Valeriu Iftime, președintele FC Botoșani, a afirmat că are deplină încredere în noul său atacant, afirmând că acesta nu și-a spus ultimul cuvânt în fotbal.

„Am mare încredere în Mihai, el a mai jucat la noi, și o să vedeți voi că nu și-a spus ultimul cuvânt în fotbal. Eu vă garantez pentru Roman. Știu ce poate, iar el a trecut cu bine peste toate problemele de sănătate. Avem nevoie de un atacant de profilul său. Băieții se pregătesc bine în Turcia sub comanda lui Marius, deoarece ne va aștepta o a doua parte a campionatului foarte grea. Ați văzut și voi cât de strânsă este lupta pentru play-off și bătălia o să fie dură”, a declarat Valeriu Iftime, finanțatorul FC Botoșani.