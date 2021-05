Mihai Trăistariu, atac la adresa lui Roxen! Ce spune despre reprezentanta României la Eurovision 2021: „Se chinuie să cânte”

În câteva zile se dă startul semifinalelor din competiția Eurovision 2021. Mihai Trăistariu a vorbit despre prestația reprezentantei României din anul acesta, Roxen. Artistul nu s-a arătat impresionat de numărul tinerei artiste și ar face câteva modificări.

În urmă cu câțiva ani, Mihai Tăristariu se întorcea victorios de la Eurovision, unde piesa „Tornero" le-a dus aproape de primele locuri. Acum, artistul a vorbit despre Roxen, reprezentanta din anul acesta. Mihai Trăistariu a spus că artista are calități vocale, însă momentul prezentat de ea a fost gândit prost.

Mai exact, Mihai Tăistariu a spus că faptul că Roxen încearcă să danseze îi scade mult din interpretarea vocală. Acesta a subliniat că este evident că nu le poate face pe ambele și se observă cum obosește. Mai mult, numărul prezentat de artistă nu are nimic interesant, potrivit lui Mihai Trăistariu.

„Părerea mea e că ea trebuia să fie mai statică, are răgușeala ei, aduce a Billie Eilish și este ok, are maniera ei, și-ar fi pus în valoare mai mult glasul, să facă alții în jurul ei show, e foarte greu să dansezi și să cânți în același timp.

Am trăit povești din astea la Te cunosc de undeva. Ea abia își duce partitura până la capăt. Nu mi s-a părut nimic interesant. Nu mă deranjează show-ul ei, dar se chinuie să cânte”, a declarat Mihai Trăistariu pentru fanatik.ro.

Eurovision 2021

În acest an, reprezentanta României la Eurovision este Roxen. Artista va interpreta pe scena din Rotterdam melodia „Amnesia”. În data de 18 mai încep semifinalele, iar Roxen își va face apariția chiar în prima și va fi al 13-lea artist care va urca pe scenă.

Următoarele semifinalele vor avea loc pe 18 şi 20 mai, iar finala se va ține pe data de 22 mai și va fi difuzat în direct la TVR. Telespectatorii vor afla de la Cătălina Ponor punctajul acordat de juriul României artiștilor din concurs.

Sursa foto: Instagram