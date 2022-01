Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre dezamăgirile pe care le-a trăit în fostele relaţii. Cum a trecut artistul peste suferință

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai cunoscuţi artişti de la noi din ţară. Acesta a mărturisit în cadrul unui interviu recent faptul că a suferit din dragoste, iar din acest motiv s-a confruntat şi cu depresia. De asemenea, cântăreţul a explicat şi cum a reuşit să treacă peste aceste momente.

Mihai Trăistariu a fost întotdeauna sincer atunci când as fost întrebat de anumite situaţii din viaţa sa privată. Cântăreţul a recunoscut faptul că, de-a lungul timpului s-a confruntat cu multe momente dificile, dar de fiecare dată a luptat şi şi-a revenit.

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, artistul a mărturisit că s-a confruntat cu depresia din cauza unei despărțiri. Deşi a încercat întotdeauna să facă orice pentru fericirea persoanei de lângă el, acesta nu se simţea împlinit.

Iată ce declaraţii a făcut artistul.

„Personal sunt puțin cu un picior în groapă, în sensul că am dezamăgiri, am deziluzii. Prima relație a durat șapte ani, nu mai țin relațiile ca la prima dragoste și probabil e vina mea, deși sunt un tip cuminte, devreme acasă. Undeva e vina mea, nu-mi dau seama, poate că sunt prea moale cu ele și nu mă impun, m-am gândit și la asta, dar nu mai disper neapărat. Pretendente am, de scris, îmi scriu, dar nu mai am eu curajul să mă bag într-o relație. Prefer așa chestii fugitive, cu cine merită. Aproape că mi-am băgat în cap că la un an, doi, oricum se termină”, a povestit Mihai Trăistariu, în cadrul emisiunii Star News.

Cum a trecut artistul peste suferință

Deși recunoaşte că a suferit mult în dragoste, Mihai Trăistariu a făcut tot posibilul să se vindece, mai ales în momentul în care a conştientizat că se confruntă cu depresia.

Artistul susține că nu mai avea nicio motivație, însă cu ajutorul prietenilor a depăsit acea perioadă grea.

„M-am logodit în 2009 și cu logodnă cu tot firul s-a rupt. Cred că trebuie să stai cu persoana trei, patru ani așa și dacă vezi că vă înțelegeți, atunci fă pasul. Am avut depresie după o despărțire și nu am dat vina doar pe ea, am zis că așa e viața. Aveam așa o tristețe, nu mai voiam absolut nimic, nu mai aveam niciun plan, nicio motivație, nu mai voiam nimic. Nu mai aveam chef de nimic”, a adăugat artistul.

Sursă foto: Arhivă Cancan