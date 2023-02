Mihai Trăistariu, mărturisiri șocante! O femeie îi transmite semne din lumea de dincolo: ”Am zis că ceva e straniu”

Mihai Trăistariu a început să aibă probleme din data de 10 ianuarie, atunci când artistul a auzit niște zgomote de la mașina de spălat. El susține că nu sunt deloc întâmplătoare și că ar putea fi vorba de mesaje transmise din lumea de dincolo.

Cântărețul le-a cerut părerea inclusiv fanilor, apoi a apelat la un parapsiholog, ajungând la concluzia că ar fi vorba despre o femeie care încearcă să-i transmită un mesaj de pe lumea cealaltă.

Mihai Trăistariu, probleme „paranormale” cu mașina de spălat

Mihai Trăistariu a dezvăluit că inițial nu a luat în considerare sunetele care veneau din baie, însă după ceva timp a constatat că totul era matematic și foarte precis.

„Păcăniturile au început pe 10 ianuarie. Se auzea în baie ca și cum picura apa. Nu era foarte zgomotos, dar era straniu. M-am dus la cadă și nu era nimic. M-am uitat în jur și am văzut că era de la mașina de spălat. Ea și acum e scoasă din priză și își face păcănelile în continuare. Am spălat la mașină și culmea, în timpul spălatului nu s-a auzit, dar după ce am terminat și-a reluat păcănitul. Ea păcănea și în ziua de azi”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Wowbiz.ro

Mihai Trăistariu a mers la parapsiholog din această cauză

Artistul susține că a mers la parapsiholog în speranța că va desluși misterul. Specialistul i-a oferit imediat și cauza tuturor celor întâmplate, susținând că este vorba de cineva decedat care încearcă să ia legătura cu artistul, respectiv o femeie.

„În primele ore să zic așa, nu am dat importanță, am zis că asa face mașina după ce am spălat rufe.(…) Totuși, lucrul acesta era constant și nu s-a mai oprit. După câteva ore, m-am dus iar și am reascultat zgomotul. Mi s-a părut straniu prima și prima dată pentru că făcea „pâc pâc pâc- târrr”. Mi s-a părut prea egal, prea matematic și am zis că o fi un cod morse. Eu am zis asta în glumă.

A doua zi mă trezesc dimineața și făcea la fel. M-am tot gândit ce poate fi așa că am filmat mașina, am pus-o pe YouTube și am zis ce e chestia asta, cu râsete fără să mă gândesc că poate fi ceva serios. Lucrul acesta a continuat și după câteva zile și-a schimbat păcănitul.

Am zis că ceva e straniu. Mai scârțâie mobila prin casă, dar parcă nu face în mod egal. Am scos mașina din priză, voiam să văd dacă are legătură cu curentul electric”, a mai explicat el, conform sursei citate.

Cine ar fi femeia care încearcă să-i transmită artistului mesaje de dincolo

După ce parapsihologul i-a spus că ar fi vorba despre o femeie decedată care încearcă să-i transmită ceva, Mihai Trăistariu s-a gândit că ar putea fi vorba despre mama lui, însă specialistul susține că este vorba despre o altă femeie. Acesta a început ulterior să creadă că este vorba despre o fană care a decedat cu un an în urmă.

„Eu nu mă sperii și dacă sunt fantome sau lumea morților sau cum mi-a spus parapsihologul că ar fi o femeie. Mi-a zis că nu ar fi vorba despre mama, ci despre o altă femeie. M-am gândit că anul trecut mi-a murit o fană din Iași, avea 36 de ani și era din Iași.

Ea a murit atât de aiurea. Noi vorbeam zilnic pe net și îmi comenta și la poze. Într-o zi mi-a zis că se simte puțin rău. Mai în glumă, eu i-am zis că are COVID-19. A doua zi mi-a zis că și tatăl său se simte puțin rău, mi-a zis ca pe amândoi îi doare în spate și după nu mi-a mai scris. Eu am lăsat-o în pace crezând că pur și simplu are treabă.

După două săptămâni mi-am amintit că nu mi-a mai scris. Am intrat pe pagina ei și toți scriau condoleanțe, a murit Carmen. Murise de COVID și ea și tatăl său. Am vorbit cu o prietenă de-a ei care mi-a spus atunci că au găsit-o în casă, ea nu a ieșit din casă în toată perioada, dar mai avea 2% din plămâni funcționali.

Tatăl său a murit imediat, la două – trei zile și probabil ea a intrat în panică. A fost pentru mine atunci o adevărată tragedie. Ea vorbea cu mine și eu nu am putut să o ajut(…) Am avut drama asta tot timpul cu fana aceasta și efectiv degeaba, fără să meargă la spital. Dacă ar fi mers la spital sigur ar fi trăit, la 36 de ani”, a mai adăugat Mihai Trăistariu.