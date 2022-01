Mihai Trăistariu, probleme la școala de canto pe care o deține. Ce a pățit cântărețul

Mihai Trăistariu are probleme la școala de canto pe care o deține. Artistul este bun de plată la factura de gaze. Acesta se plânge că i-a venit un consum mai mare în luna decembrie, de patru ori decât în celelalte luni obișnuite.

Artistul constănțean a declarat pentru Replica de Constanța că și el suferă din cauza creșterii prețului la utilități, spunându-ne că i se pare exagerat așa ceva.

„Factura de la gaze mi-a venit 2300 de lei. Anul trecut, în iarnă, ce a mai mare factură a fost de 700 de lei. M-am speriat… oamenii de rând se mai plâng dar eu, persoană publică, ce să mai zic… totuși este foarte mult. Am sunat și la ei și mi-au spus că a fost o estimare și că o să mi se scadă, poate, din următoarele facturi dar nu-i normal atâta timp cât eu mi-am citit contorul și l-am dat. Uite că, cu mărirea asta de prețuri mi-a venit factura asta uriașă care mă dă peste cap. Școala nu face averi. Ea merge bine dar, dacă am profit 1.000 de euro și dau 2.300 de lei gazu și 5 milioane lumina nu mai rămân cu nimic pentru că mai am și impozite și rămâi la zero. Am fost supărat. Factura era pe decembrie și am plătit-o pentru că am zis să nu îmi închidă gazul. Sper să nu vină următoarele la fel”, ne-a declarat Mihai Trăistariu.

Acesta a mai spus că intenționează să acționeze în instanță furnizorul de gaze naturale.

„Îi voi da în judecată. Trebuie să îi dăm în judecată pentru că nu se vor opri cu aceste scumpiri. Este foarte scump. Acasă mi-a venit factura de 400 de lei când iarna trecută venea 200 de lei deci nu ar fi diferență foarte mare dar 2.300 de lei este totuși foarte, foarte mult. De trei, patru ori mai mult”, a mai adăugat artistul.