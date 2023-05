Mihai Trăistariu, reacție vehementă după eliminarea României de la Eurovision. Artistul tună și fulgeră: “Nu avea ce căuta pe scenă”

Anul acesta, România a ratat calificarea în marea finală Eurovision 2023. Drumul țării noastre în concurs s-a oprit joi seară, iar prestația din semifinala a doua a lui Theodor Andrei a nemulțumit multă lume. Printre cei care au comentat numărul artistului român s-a numărat și Mihai Trăistariu. Cântărețul s-a arătat revoltat de tot ce s-a întâmplat și a explodat. Mihai Trăistariu a aruncat cuvinte dure la adresa celor de la TVR.

După ce Theodor Andrei a ratat calificarea României în finala Eurovision 2023, Mihai Trăistariu a explodat. Artistul a criticat dur prestația țării noastre din acest an și nu a iertat pe nimeni. Mihai Trăistariu spune că melodia „D.G.T. (Off and on)” pe care Theodor Andrei a interpretat-o nu avea ce să caute pe scena Eurovision 2023. Însă dacă totuși aceasta a fost alegerea României, piesa putea să fie salvată de un show de excepție, este de părere cântărețul. Însă, nici acest lucru nu s-a întâmplat.

Mihai Trăistariu îi i-a totuși apărarea lui Theodor Andrei și spune că tânărul nu are nicio vină în toate cele întâmplate. Artistul tună și fulgeră la adresa celor de la TVR, care l-au lăsat de izbeliște pe băiatul de 18 ani.

„Părerea mea despre Semifinala EUROVISION din seara asta și despre necalificarea României în Finală… Să începem cu începutul! Această melodie – cea a României – nu avea ce să caute pe scena Eurovision internațională. Însă… Theodor încă e mic și lipsit de experiența unor concerte mari. Nu a avut timpul necesar să digere CE ÎNSEAMNĂ Eurovision cu adevărat.

Și-atunci e o greșeală uriașă să citesc prin ziare că show-ul a fost gândit, conceput de el. Și aprobat, avizat, folosit apoi de TVR. Eu, personal, cred că TVR n-a mai crezut în el și n-a mai avut nici măcar chef să-i gândească ceva show. Și-atunci s-au prefăcut că-l lasă pe artist cu această sarcină. Au vrut, practic, să arunce ulterior nereușita… pe copil”, a spus Mihai Trăistariu.

„Au mai făcut greșeala asta”

De asemenea, Mihai Trăistariu acuză TVR pentru nereușitele României de la Eurovision. Acesta spune că în fiecare an se repetă aceleași greșeli și nimeni nu învață din ele. Artistul a subliniat că la concursul internațional sunt trimiși concurenți mult prea tineri, fără experiență, care nu știu să gestioneze presiunea și să facă față stresului. Mihai Trăistariu a mai spus că la fel ca în cazul lui Theodor Andrei s-a întâmplat și în urmă cu doi ani, atunci când Roxen rata și ea calificarea.

„Deci Tvr experimentează în continuare, trimițând un copil necopt la Eurovision. Au mai făcut greșeala asta. Așa se întâmplă când schimbi echipa Eurovision mereu! Fiecare nou șef pe Eurovision… vine cu aceleași și aceleași greșeli. Când abia învață din greșeli și totul ar merge spre bine, este schimbată echipa. Și o luăm de la zero cu fix aceleași greșeli! După 50 de ani, TVR încă mai lasă Eurovision-ul românesc să fie câștigat LA PLESNEALĂ… de oricine. Și iată ce catastrofe se întâmplă.

Punctasem la un interviu că România ar putea salva piesa lui Theodor venind cu un show spectaculos. Din păcate România a venit cu un show chiar MAI PROST DECÂT ÎN FINALA ROMÂNEASCĂ. Totul complet șters. Totul neinteresant. Monoton. Nu tu mișcare, nu tu vreun dansator, vreo dansatoare, vreo figurație. Nimic colorat. Nimic viu. Deci pentru asta a cheltuit Tvr… 115.000 de euro”, a mai spus Mihai Trăistariu.

