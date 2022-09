Ioana Popescu, zisă și Devoratoarea din Berceni, are o slăbiciune pentru carne. Îi place carnea. Îi place foarte mult carnea. Carnea de milionar e preferata ei. N-o deranjează deloc dacă nu toată carnea e proaspătă, căci carnea de milionar are un gust cu totul special, nu se compară cu carnea de porc, deși mai sunt și milionari porci. CANCAN.RO a primit pe ultra-celebra adresă [email protected] dovada că relația dintre devoratoarea din Berceni și milionarul originar din Cluj, căsătorit cu o super vedetă cântăreață blondă de la noi, nu este nouă! Ei sunt ”rude”, așa cum a spus Popeasca de multă vreme!

Cunoașteți, poate, episodul în care devoratoarea a fost surprinsă de paparazzii noștri pe balconul ei din Berceni în compania unui milionar din Cluj (TOATE DETALII AICI), care, altfel, este soțul unei celebre cântărețe. După acel episod, Devoratoarea și Milionarul au susținut că ei, de fapt, sunt rude (rude de gradul șaizeci și nouă, probabil – DETALII AICI) și că, în această calitate, se mai pupă uneori pe gură (după ce fac sex, desigur).

De curând, Ioana Popescu a postat pe pagina ei de Facebook o fotografie cu un test de sarcină. Testul era pozitiv. Asta a produs multă panică în rândul milionarilor din carnea cărora s-a înfruptat ea dimineața, la prânz și seara. Peste nouă luni, urmează ca Devoratoarea să le dea câtorva milionari un test de paternitate, că de inteligență nu se pune problema.

Un frigider de 740 de lei pentru Devoratoare

După dezvăluirile CANCAN.RO de pe balconul Devoratoarei, a ajuns pe adresa [email protected] o factură. Factura unui frigider pe care milionarul căsătorit, zis și Romeo din Berceni (deh… treaba cu balconul), l-a expediat pe adresa rudei sale de gradul șaizeci și nouă.

Frigiderul, unul modest, cu o singură ușă, în valoare de 740 de lei, a fost plătit din conturile firmei milionarului: 880 de lei, cu tot cu transport. Achiziția și livrarea au fost făcute anul trecut, semn că legătura de rudenie dintre cei doi durează deja de ceva timp.

Când îți place carnea, e normal să ai frigider în casă, deși nu e sigur că în frigiderul primit cadou încap prea mulți bărbați. Milionarul a fost, totuși, foarte subtil cu acest cadou, mesajul fiind, bineînțeles, acesta: „Îți trimit cadou un frigider, pentru că vreau să-ți umplu frigiderul cu carne!“.

