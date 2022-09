Mimi este prima vloggeriță din România care a atins „borna” celor un milion de urmăritori pe Instagram, succesul clipurilor încărcate pe YouTube fiind unul de-a dreptul răsunător. Chiar dacă reușita conținutului postat este una demnă de menționat, Mimi nu se poate lăuda cu un istoric amoros favorabil. Tot răul spre bine, însă, căci Mimi a ales să vadă partea plină a paharului și a sintetizat fiecare episod „nefast”, transformându-l într-o lecție. Vloggerița a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre impedimentele apărute în viața unei tinere de succes, care se dedică preponderent ascensiunii profesionale, dar care nu ar refuza nici eventualitatea unei relații.

Mihaela Pantea, alias Mimi, susține că s-a maturizat la nivel emoțional, pe fondul experiențelor ce s-au transformat în adevărate pilde pentru cea mai cunoscută vloggeriță.

Vedeta dezvăluie acum că nu prea are timp de pierdut cu oamenii care nu îi împărtășesc principiile de viață, mai ales că încrederea în cei de aproape este în continuă scădere. Acest fapt s-ar putea atribui chiar ultimei idile pe care Mimi a avut-o, cu replici răsunătoare din partea ambilor parteneri.

„Îmi doresc ceva serios…”

CANCAN.RO: Ce faci, Mimi, la ziua lui Emil Rengle și ce îi urezi?

Mimi: Îi urez pace sufletească, în primul rând, iubire necondiționată din partea tuturor oamenilor pe care îi cunoaște și o viață exact așa cum își dorește și o vizualizează!

CANCAN.RO: OK, tu cum o viuzalizezi pe a ta, viața perfectă?

Mimi: Cred că în momentul ăsta trăiesc cea mai perfectă versiune a vieții mele de până acum, călătoresc foarte mult, fac ce îmi place, n-am nicio presiune din nicio parte, lucrez cu oameni mișto, e tot ce aș putea să îmi doresc!

CANCAN.RO: Călătorești singură sau ai pe cineva acolo cu care faci călătoriile mai frumoase?

Mimi: Sunt singură!

CANCAN.RO: Cum adică, nu îți scriu băieții, nu te deranjează cu mesaje? Ești fată frumoasă, ești de succes, ai tot ce îți trebuie!

Mimi: Asta e și problema!

CANCAN.RO: Crezi că îi intimidezi?

Mimi: Cred că am ajuns într-un punct al vieții mele în care îmi doresc ceva serios și nu prea am timp de pierdut cu oameni care nu vor același lucru ca mine sau care nu sunt la fel de ambițioși, sau în același punct al vieții lor ca mine!

CANCAN.RO: Tu cum faci „trierea” asta?

Mimi: Sincer, în momentul ăsta nu îmi pierd timpul pe la întâlniri, pentru că am lucruri mai bune de făcut, lucrez foarte mult, călătoresc și n-aș avea timp de cineva să stea pe capul meu!

„Nu prea mai am încredere în oameni…”

CANCAN.RO: Nu ți se pare că noi, ca generație, suntem mult prea ancorați în toată treaba asta cu progresul profesional și social, încât pierdem esența?

Mimi: Mi se pare că am ajuns într-un punct al societății în care ne e frică să mai iubim, pentru că oamenii nu sunt așa cum credem și atunci cred că e mai «safe» pentru noi să ne cufundăm în muncă, cel puțin eu acolo sunt în acest punct din viața mea. Nu prea mai am încredere în oameni și prefer să fiu singură până când o să găsesc o persoană în care chiar cred că pot să am încredere!

CANCAN.RO: Tu simți că ai avut «wake-up call-ul» acela personal?

Mimi: Nu cred că există o vârstă pentru asta, cred că îl ai în momentul în care atingi nivelul de maturitate emoțională necesară. Și cred că eu am ajuns acolo de aproape un an!

CANCAN.RO: Deci e recentă treaba. Cum s-a produs procesul acesta?

Mimi: Pe mine personal m-au trezit la viață relațiile pe care le-am avut, m-au ajutat foarte mult să cresc, să mă dezvolt, să învăț din greșeli și să devin mult mai matură!

Sursa Foto: Instagram @MIMIMP