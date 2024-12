Mini-succes pentru TikTok în America. Ce a decis Curtea supremă

Platforma TikTok a înregistrat un prim succes în lupta sa pentru a evita să fie interzisă în Statele Unite. Curtea Supremă a acceptat să analizeze contestația referitoare la interdicția impusă aplicației în SUA, cu puțin timp înainte ca președintele-ales, Donald Trump, să preia mandatul.

Potrivit CNN, Instanța Supremă a fost de acord să accelereze judecarea cazului și să analizeze argumentele pe 10 ianuarie 2025.

Este vorba despre o lege adoptată anul acesta de Congres și promulgată de Joe Biden și care obligă compania-mamă a TikTok, ByteDance, să vândă platforma, sub sancțiunea interzicerii acesteia în Statele Unite. În replică, reprezentanții companiei chineze susțin că această lege încalcă Constituția americană. Membrii Congresului au susținut că legea este necesară din rațiuni de securitate națională, platforma fiind controlată, practic, de China. În schimb, reprezentanții TikTok spun că interdicția încalcă Primul Amendament.

La începutul acestei luni, o instanță federală de apel din Washington DC a menținut în unanimitate interdicția. Potrivit judecătorilor, autoritățile federale au un interes de securitate națională în reglementarea acestei platforme de social media la nivelul Statelor Unite.

CITEȘTE ȘI: CE SANCȚIUNI RISCĂ PLATFORMA TIKTOK DACĂ VA FI GĂSITĂ VINOVATĂ PENTRU INFLUENȚAREA VOTURILOR ROMÂNILOR

În cele mai multe cazuri, chiar și în cele considerate urgente, instanța examinează argumentele scrise ale ambelor părți înainte de a decide dacă să analizeze dosarul în procedură obișnuită. În acest caz, Curtea a renunțat la această procedură și a acceptat să examineze imediat recursul.

Instanța Supremă a anunțat, astfel, că va audia părțile implicate, dar nu a suspendat intrarea în vigoare a legii, așa cum i-au cerut luni TikTok și Bytedance, însă a stabilit dezbaterile la 10 ianuarie. Astfel, acest lucru înseamnă că judecătorii ar putea lua o hotărâre în acest caz cu doar câteva zile înainte ca legea să intre în vigoare, pe 19 ianuarie.

Potrivit lui Michael Hughes, un purtător de cuvânt al TikTok, compania este „mulțumită” că instanța a fost de acord să examineze cazul.

CITEȘTE ȘI: AVERI, LUX, DAR REGULI STRICTE: MILIARDARUL DIN SPATELE TIKTOK ÎȘI ȚINE COPIII DEPARTE DE APLICAȚIA CARE I-A ADUS FAIMA! CARE ESTE MOTIVUL

Deși a încercat la rândul său să interzică TikTok, în 2020, se pare că președintele-ales a revenit la sentimente mai bune față de platformă. Săptămâna aceasta, întrebat de presă dacă va interveni pentru a elimina interdicția, Trump a declarat că va analiza situația.

„Vom analiza situația TikTok. Știți, TikTok are un loc special în inima mea, pentru că am câștigat voturile tinerilor la 34 de puncte. Și sunt cei care spun că TikTok are legătură cu asta. Acum, Joe Rogan a făcut-o, dar și unele dintre celelalte persoane care mi-au fost recomandate de fiul meu, Baron. Le știa numele, iar eu întrebam «cine este acesta?». Iar el îmi răspundea: «glumești, nu pot să cred că nu știi». Și am făcut acele interviuri și chiar a fost destul de drăguț, dacă vreți să vă spun adevărul, le-am făcut și au avut un impact, TikTok a avut un impact, așa că analizăm situația”, a spus Trump, informează Gândul.