Deloc nu se potolește Eduard Novak! E noul crai, dar nu de Dorobanți, ci de Floreasca! Are și prestanță și, mai mult, e angrenat bine în politică, duce în spate un portofoliu de ministru. Nu-i e ușor deloc, după ce a fost contestat din cauza unor decizii pe care le-a luat, dar, dacă s-a înhămat la greu, suportă fără să scrâșnească din dinți. Despre Eduard Novak este vorba în filmulețul pe care CANCAN.RO vi-l propune, unul puțin siropos, cu iz de ”parfum de femeie”, pe-aproape cu celebrul film în care Pacino e orb, dar șarmul îl aruncă în brațele tinerei domnițe uitată de iubit.

Eduard are 46 de ani, e în floarea vârstei, are șarm, vorbele-s la el. O funcție dă putere, dă și atracție, iar ministrul Sportului știe asta. Știe și CANCAN.RO, site-ul care detona bomba într-o zi de martie a acestui an, când politicianul era surprins pe cameră chiar cu consiliera lui, venită pentru el cu sufletul la gură tocmai de la Baia Mare (Vezi AICI detaliile și imaginile fabuloase). N-ar fi o problemă, dacă politicianul n-ar fi căsătorit. Dar e. Și asta nu prea dă bine, dar nu judecăm noi. Doar relatăm.

Ministrul Novak, schimb de zâmbete cu sexy-ospătărița

Timpul a șters presupusul amantlâc, Novak e tot alături de a lui soție, care i-a dăruit trei copii, dar e alături și de tentanta Capitală. Atât de buuună în oferte! La o terasă avea să ”descalece” ministrul săptămâna trecută, ostenit de munca de birou în care își stoarce creierii pentru o rețetă ”sportivă” cât mai bună. Șoferul a condus pe silențios, nu l-a zdruncinat, și așa au ajuns cei doi pe ”Floreasca”, în jur de ora 16:00, la restaurantul Sara.

S-au instalat la masă, iar ospătărița s-a prezentat imediat. O sexy-ospătăriță care a zâmbit larg. E în fișa postului. Novak a dat rapid un ochi peste meniu și a comandat. Mâncare, dar și un vin de soi, pentru a ciocni un păhărel cu omul care-l ”repede” în siguranță peste tot. Zâmbăreața ospătăriță și-a notat tot, apoi a adus comanda.

Cei doi și-au potolit foamea, setea (nu cu vinul, acela a fost puțintel de decor), apoi ”nota” le-a bătut la ușă. Ministrul Sportului s-a îndreptat către ospătărița topită toată, după tejghea. Tânăra a zâmbit, a făcut-o și Novak. Mai mult, fata se apropie de el, îi șoptește ceva la ureche sau poate chiar îl sărută pe obraz, asta nu o știm, fiecare crede ce vrea, după imaginile pe care CANCAN.RO vi le prezintă.

Plata și amabilitățile fiind făcute, Eduard Novak și șoferul părăsesc restaurantul. Ajung la mașina parcată în apropiere, iar ministrul urcă pe bancheta din spate. Șoferul răsucește cheia în contact, iar bolidul se pornește.

Eduard Novak, ministrul Sportului, e căsătorit și are 3 copii

Fost preşedinte al Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak este acum ministru al Sportului. S-a născut la 28 iulie 1976, la Miercurea Ciuc, este căsătorit de 20 de ani cu Laura, femeia care i-a dăruit trei copii, dar pe care a lăsat-o acasă, unde el vine în fiecare weekend.

De numele ministrului Sportului se leagă o vastă activitate sportivă. Iniţial, a practicat patinajul viteză, perioadă în care a suferit un grav accident de mașină, în urma căruia și-a pierdut un picior. S-a întâmplat în 1996, moment în care a trecut la ciclism şi a devenit sportiv profesionist.

Eduard Novak este singurul campion paralimpic din istoria României. La Jocurile Paralimpice de la Londra, din 2012, a câştigat medalia de aur în proba de urmărire pe pistă şi pe cea de argint în proba de contratimp pe şosea.

La ediţia de la Beijing, din 2008, a cucerit medalia de argint în proba de contratimp pe şosea.

Iar ultima performanță s-a întâmplat la Tokyo, unde a înregistrat a cincea participare la Jocurile Paralimpice, câștigând medalia de argint în proba de urmărire individuală 4.000 m.

