Minodora a ținut să se afle de la ea, după 14 ani de căsnicie: „Îi mulțumesc soțului meu pentru tot”

O căsnicie de 14 ani reprezintă o victorie în doi. Cu suișuri și coborâșuri, cu momente frumoase și cu perioade tensionate, familiile care reușesc să meargă mai departe devin, cu fiecare an, din ce în ce mai puternice. Minodora vorbește cu dragoste despre familia ei și despre soțul său, pregătindu-se să aniverseze cei 14 ani de căsătorie pe data de 1 martie 2019, atunci când va împlini și… 41 de ani.

Minodora va împlini 41 de ani și spune că are o energie de zile mari. Face dese schimbări prin casă, astfel încât Marco, soțul său, nu se plictisește niciodată. Și nu uită să adauge că îi mulțumește pentru tot sprijinul pe care i l-a oferit de-a lungul timpului.

„Pe 1 martie de ziua mea se fac 14 ani de căsnicie. Fac 41 de ani. Marco este pianist, îi place. În casă schimb totul, nici de casă nu se plictisește, schimb totul, covoare. E ca și cum au trecut 3 săptămâni pentru mine, foarte repede. Au fost momente pentru mine foarte importante când am observat că Liviu ține la mine cu adevărat. Pe patul de spital am văzut reacția lui, am văzut că este foarte îngrijorat. Au fost momente în care a fost criza financiară și a fost destul de greu, dar ne-am susținut unul pe celălalt. Momente de bucurie când a venit Marco, primul Crăciun împreună cu Marco. Vrau să îi spun încă o dată soțului meu că înseamnă foarte mult pentru mine, că îi mulțumesc pentru răbdare, că e foarte greu de conviețuit cu mine, cu un artist, iar el are răbdare. Melodia pentru Liviu se numește „Tu ești lumea mea”, a povestit Minodora.

Citește și: MINODORA, SCHIMBARE DE LOOK! VEDETA A AVUT CURAJUL SĂ FACĂ ACEASTĂ TRANSFORMARE

Minodora și-a operat stomacul, însă nu a scăpat de poftă. ”Mănânc și nu mai dau nimic jos!”

Firește, și Minodora – ca și alte vedete – trece prin momente în care dilemele personale sunt la mare preț. Este vorba despre… dilemele alimentare, evident.

”Marea mea dilemă este: unde e vorba aia cu „mănâncă puțin și des”? Că așa mănânc și nu mai dau nimic jos. Niciun gram!

Și m-a rugat domnul doctor, m-a rugat omul: „Te rog frumos, două săptămâni, atât! Trei mese pe zi. Poți?” Dar eu: „Nu pot, dom’ doctor!” A doua întrebare: dar o a doua operație de stomac se mai poate?”, a spus Minodora, la o emisiune TV.

Citește și: MINODORA, CU BANI PE FRUNTE! IMAGINE FABULOASĂ CU CELEBRA CÂNTĂREAŢĂ