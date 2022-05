Minodora, victima bullyingului în copilărie: „O fată m-a lovit”

Monodora este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din ţară. Vedeta este cunoscută în primul rând pentru talentul său, dar şi pentru show-urile pe care le face atunci când este invitată la un eveniment. În cadrul unui interviu, cântăreaţa şi-a deschis sufletul şi a vorbit cu sinceritate despre copilăria sa. Minodora a fost victima bullyingului.

Monodora nu şi-a ascuns niciodată trecutul şi ori de câte ori a avut ocazia a povestit şi lucruri mai puţin frumoase prin care a trecut de-a lungul timpului.

În cadrul emisiunii ”În Oglindă”, Minodora și-a amintit de un incident petrecut pe vremea în care era elevă. Artista i-a povestit lui Mihai Ghiţă faptul că a poftit la mâncarea unei colege, iar aceasta a lovit-o.

CITEŞTE ŞI: MAMA MINODOREI SE CONFRUNTĂ CU PROBLEME DE SĂNĂTATE. CE DECLARAŢII A FĂCUT ARTISTA

În urma incidentului, Minodora s-a ales cu o vânătaie, astfel artista a amenințat-o pe fata respectivă că o va spune profesorilor, dacă nu îi va aduce și ei un sandviș în fiecare zi.

”O fată m-a lovit. Era o fată care venea cu câte 2-3 sandvișuri la ea, eu întotdeauna am fost mâncăcioasă, drept dovadă că am avut 100 de kilograme 20 de ani. A făcut ce a făcut și m-a lovit odată, dar m-a lovit destul de tare că m-am învinețit la cot, la mână, nu știu. Am păcalit-o ”Dacă nu-mi aduci și mie un sandviș în fiecare zi te spun că m-ai lovit” .

Am păcalit-o pe fata aia și mi-a aud vreo două săptămâni sandvișuri la școală”, a spus Minodora, în emisiunea ”În Oglindă”.

Minodora, despre lipsurile din copilărie

În cadrul unui interviu mai vechi, artista a povestit faptul că, după multă muncă ea a reuşit să se stabilizeze şi să ducă o viaţă lipsita de griji datorita muzicii, însă sora ei era destul de săracă.

Minodora a povestit despre unul dintre cele mai grele momente din viaţa sa.

„Din banii de la cântat mi-am făcut un apartament foarte frumos. Când am observat faţa surorii mele îmi venea să îi dau foc. Se bucura pentru mine şi îmi zicea că numai sănătate îmi mai trebuie. Ea a plecat într-un apartament sărăcăcios şi mi s-a rupt sufletul. Când luam bani şi cântam prin străinatate primul lucru pe care îl faceam era sa trimit bani acasa la părinti. Dumnezeu a fost langa mine, noi am dus-o foarte greu acasa, acum pretuiesc fiecare lucru pe care mi l-am luat din banii mei”, a spus Minodora.