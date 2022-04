Mama Minodorei se confruntă cu probleme de sănătate. Ce declaraţii a făcut artista

Minodora trece printr-o perioadă extrem de grea. Mama artistei se confruntă cu probleme seriose de sănătate. Pe reţelele de socializare, vedeta le-a oferit fanilor săi câteva informaţii.

Mama artistei a fost internată în spital în urmă cu câteva zile. Artista s-a dus la Timișoara alături de sora sa, pentru a fi alături de aceasta.

Minodora a dat detalii despre starea de sănătate a mamei sale pentru playtech.ro. Vedeta a mărturisit faptul că aceasta este sub supravegherea medicilor deja de peste două săptămâni.

”Recuperarea e foarte grea și de durată”

„Mama e internată în spital, așteptăm să se facă bine. A fost ceva grav, a scăpat, acum e iar grav, iar recuperarea e foarte grea și de durată, din ce observăm. Sunt deja 18 zile de când este internată. Sunt la Timișoara, împreună cu sora mea și zi de zi așteptăm”, a declarat vedeta pentru sursa citată.

De asemenea, artista a transmis şi în mediul online câteva mesaje în care vorbește despre această perioadă dificilă din viața ei: ”Dragi prieteni, m-ati intrebat in mesaje de ce nu am mai postat nimic de zile bune. Trec printr-o perioada grea, o am pe Mica mea internata in spital la Timisoara! O sa revin cand voi fi bine!”.

În acelaşi timp, artista a ţinut să le mulţumească celor care i-au transmis gânduri bune.

”Dragii mei prieteni va scriu acum, pentru că vreau sa va multumesc pentrut miile de mesaje de sanatate adresate mamei mele! Apreciez!!🙏 Nu voi mai posta o perioada, pana cand Mica nu va fi bine! Nu am starea necesara pentru acest lucru , insa stiu ca imi sunteti alaturi asa cum si eu va pretuiesc enorm!!!”, a adăugat artista.

