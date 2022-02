Mioara Roman a fost externată! Ce diagnostic a primit din partea medicilor

Mioara Roman s-a confruntat din nou cu probleme de sănătate, motiv pentru care a fost internată de urgenţă în spital. Fiica sa, Oana Roman se afla în vacanţă în momentul în care a aflat şi a fost extrem de îngrijorată de ce i s-ar putea întâmpla celei care i-a dat viaţă. Pe pagina sa de Instagram, vedeta a făcut câteva mărturisiri.

În prezent, starea Miorei Roman este mult mai bună, astfel medicii au decis să o externeze. Oana Roman a fost cea care a făcut anunţul pe reţelele de socializare.

De asemenea, aceasta a povestit faptul că, deşi se simte mult mai bine, mama sa este încă sub tratament.

Mioara Roman s-a confruntat cu o infecție urinară destul de gravă: „Mama a fost externată. Am venit la ea. E bine. Încă mai face tratament pe cale orală cu antibiotic. Infecția urinară a fost foarte urâtă. Spre sepsis. Dar acum e pe drumul cel bun. I-am făcut patul, a făcut baie. E liniștită și bine.”, a mărturisit Oana Roman, pe contul ei de Instagram.

Cum a aflat Oana Roman de problemele mamei sale

Oana a povestit într-un video pe Instastory că a ținut secret faptul că mama sa este la spital pentru a și-a dorit ca fiica sa să se bucure de o zi de naștere fericită, dar acum nu mai poate rezista și a împărtășit cu urmăritorii ei tot.

„Mulți dintre voi au observat că în ultimele zile nu am fost în apele mele. Încă de când eram în vacanță… Eu nu am vrut să vorbesc despre asta, pentru că nu am vrut să îi stric Isabelei ultimele zile de vacanță și când a fost ziua ei, m-am concentrat doar pe ea.

Dar de sâmbătă, practic ultimele două zile de vacanță, au fost foarte grele, pentru că mama, din păcate, a ajuns din nou la spital. M-au sunat cei de la centru să îmi spună că mama nu se simte deloc bine și că au chemat Salvarea să vadă ce se întâmplă cu ea.

M-am speriat foarte tare pentru că a fost pentru prima oară când nu eram aici. Norocul a fost că mama nu era singură acasă. Cei de la centru s-au ocupat însă în mod impecabil de absolut tot. Au hotărât să o interneze ca să îi facă mai multe investigații. Am sunat-o imediat pe Catinca.

S-a descoperit că are o infecție urinară, la rinichi. Și mai așteptăm și alte rezultate. De sâmbătă mama este internată în spital. Din păcate, are probleme din ce în ce mai dese din cauza vârstei”, a povestit Oana Roman în urmă cu câteva zile.

Sursă foto: Arhivă Cancan