Uite cum arată Mioara Roman, după ce s-a vindecat de Covid-19! Fosta soție a lui Petre Roman are parte de toată atenția!

Mioara Roman se confruntă cu probleme de sănătate de ceva vreme și are nevoie de asistență medicală în permanență. Soția fostului prim-ministru al României se află internată într-o clinică privată și urmează diverse proceduri și tratamente. Nici familia nu a uitat-o, în special fiica ei Oana, care are grijă să nu-i lipsească nimic. CANCAN.RO are imagini cu fosta soție a lui Petre Roman, după ce s-a vindecat de Covid-19.

Bătrânețea vine, de multe ori, cu probleme de sănătate, dar și cu o nevoie de afecțiune ceva mai mare. Mioara Roman o simte pe propria piele de ceva timp, iar Oana Roman e responsabilă de starea ei de bine. Nu trece zi fără să nu vorbească la telefon, iar la câteva zile o vizitează în azilul în care e internată. Așa cum a făcut-o și recent, când paparazzi CANCAN.RO au fost pe urmele ei.

Oana Roman merge frecvent să-și viziteze mama

În jurul prânzului, Oana Roman a mers la azilul în care fosta soție a lui Petre Roman este internată și au avut parte de câteva momente mamă-fiică. Au stat e vorbă în mașină pentru că, cel mai probabil, temperatura scăzută le-a dat ceva bătăi de cap. Iar ulterior s-au îndreptat către intrarea azilului.

Umăr la umăr s-au deplasat cele două de la mașină până în interiorul imbolilului, dar, în tot acest timp, Oana a avut grijă să o supravegheze pe mama ei. Mioara Roman este vizibil slăbită din cauza vârstei, dar și a problemelor cu care se confruntă, însă, cu toate acestea, nu renunță la ținutele elegante, care au consacrat-o.

Mioara Roman a fost infectată cu SARS-CoV-2

Într-un puseu de sinceritate, Oana Roman s-a confesat urmăritorilor de pe rețelele de socializare și a povestit cât de greu i-a fost să nu-și vadă mama timp de 7 zile. Mioara Roman a avut ghinionul de a se infecta cu COVID-19, însă, spre bucuria ei, aceasta a făcut o formă ușoară fiind asimptomatică.

”A avut și ea COVID. Nu am putut să o văd 7 zile. Dar vestea bună e că nu a avut absolut nici un simptom și nici nu i-am spus ca să nu se panicheze. A fost 100% asimptomatică. De abia astăzi i-am spus că a avut. A fost greu pentru că nu am putut să merg la ea”, a spus Oana Roman pe Instagram.

