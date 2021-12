Oana Roman, la un pas de o criză de isterie: ”Am crezut că fac un atac cerebral de nervi”

Viața Oanei Roman este presărată cu multe evenimente fericite, dar și mai puțin plăcute. Fiica lui Petre Roman a fost la un pas de o criză de isterie din cauza unui eveniment nu tocmai plăcut. Iată ce a adus-o în pragul disperării pe Oana Roman.

Nicio zi din viața lui Oana Roman nu seamănă cu alta, iar de data asta inevitabilul s-a produs. Picătura care a umplut paharul a adus-o pe vedetă în pragul unei crize de isterie. Fiica lui Petre Roman a izbucnit în mediul online și a povestit cum se confruntă cu neprofesionalismul unor angajații.

Oana Roman și Marius Elisei sunt în plin proces de renovare a casei în care locuiesc, iar dacă lucrurile importante au fost terminate la timp, iată că au rămas mici detalii nefinalizate care par să dureze o veșnicie. Așa a fost și în acest caz. Oana Roman a povestiti cum așteptă de 3 săptămâni să i se livreze niște perdele.

Oana Roman: ”Am crezut că fac un atac cerebral de nervi”

Enervată la culme de neseriozitatea cu care este tratată, Oana Roman a pus piciorul în prag și a refuzat să mai fie amănată de pe o zi pe alta. A decis să meargă personal să ridice perdelele, însă nu mare i-a fost mirarea atunci când anagajații au dat din colț în colț:

”Știți aia cu halatul, unde e halatul? La mine e cu perdelele, unde sunt perdelele? Astăzi am crezut că fac un atac cerebral de nervi. Mai aveam de pus în bucătărie perdelele pe care le-am comandat acum trei săptămâni. Și în fiecare zi îmi spunea că sunt gata în două, trei zile și nu au fost gata. Până când am spus că am nevoie de ele zilele astea, orice ar fi. Și mi-a spus să mă duc să le iau.

Și m-am dus. Și când am ajuns acolo mi-au spus că au fost gata, doar că atunci când le-au călcat materialul a intrat cinci centimetri și practic nu mai au ce să facă cu ele și că s-au stricat de tot. Ceea ce înseamnă că le-au dat în lucru azi, deși eu le-am dat comandă de trei săptămâni. Le-au făcut de mântuială astăzi pentru că am pus presiune pe ei și și-au dat seama că nu e bun materialul. Mi s-a făcut rău de nervi . Am crezut că fac o criză de isterie. M-au pus și pe drumuri degeaba, am pierdut o oră și jumătata în trafic”, a spus Oana Roman pe pagina personală de Instagram.

