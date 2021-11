Oana Roman, din nou criticată de internauți: ”Ești oribilă!”. Cum a reacționat vedeta

Oana Roman a ajuns din nou în atenția internauților. După ce a fost criticată pentru aspectul ei fizic, vedeta a răbufnit și a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram.

Fiica lui Petre Roman a fost jignită de una dintre urmăritoarele ei. Potrivit vedetei, femeia i-a spus că arată oribil din punct de vedere fizic. Bineînțeles, Oana Roman n-a stat cu mâinile-n sân și a răbufnit. A trimis un mesaj în care le-a explicat fanilor că noțiunea de ”frumos/frumusețe” este relativă în ochii privitorilor.

Oana Roman a ținut să sublinieze că nu este deranjată de comentariile răutăcioase la adresa ei și, totodată, a mărturisit că fiecare are dreptul la propria opinie. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN S-A CAZAT ÎNTR-UN HOTEL DE 4 STELE DIN PREDEAL, CU 956 LEI/NOAPTE. CE A GĂSIT ÎN CAMERĂ)

”Să lămurim niște treburi! Probabil că sunteți de acord cu mine că ideea de urât/frumos este absolut subiectiv. Adică, ce mie mi se pare frumos, ție poate să ți se pară foarte urât și invers. Deci nu putem fi cu toții de acord pe acest subiect. Și mie unele lucruri mi se par foarte urâte, dar altora le plac.

Și mie mulți oameni mi se par dezagreabili și altora la plac. Astăzi mi-a scris o doamnă că sunt oribilă. Așa și? Pentru ea sunt oribilă și pentru alții nu.Despre asta este vorba! Să înțelegi că nu putem să credem că părerea noastră poate să fie una universală și dacă ne exprimăm urât în spațiul public, nu înseamnă că rezolvăm ceva”, a fost mesajul transmis de Oana Roman.

Oana Roman a slăbit spectaculos

Oana Roman a reușit să impresioneze pe toată lumea după ce a slăbit spectaculos. Vedeta a adoptat un stil de viață sănătos și a făcut diverse tratamente corporale, iar rezultatele n-au întârziat să apară. Unii internauți au crezut că fiica lui Petre Roman ar fi apelat la ajutorul medicilor pentru operația de micșorare a stomacului.

Oana Roman a infirmat orice zvon, însă, și le-a mărturisit fanilor adevărul gol-goluț! (VEZI ȘI: OANA ROMAN: ”MI-A SCRIS UNA CĂ SE BUCURĂ CĂ TATA M-A PĂRĂSIT, PENTRU CĂ NU MERIT SĂ AM PĂRINȚI ȘI CĂ MERIT SĂ MOR”. CE REACȚIE A AVUT VEDETA)

”Am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeași întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reușit să slăbesc. Unii dintre voi sunteți ușor sceptici în legătură cu acest subiect și mă tot întrebați în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operație de micșorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operație foarte, foarte complicată la nivelul abdomenului și nu am voie să fac așa ceva.

Am reușit să slăbesc cu două lucruri: țin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte, foarte puțin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură și seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În același timp, fac acele proceduri de remodelare corporală”, mărturisea Oana Roman.