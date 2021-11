Oana Roman: ”Mi-a scris una că se bucură că tata m-a părăsit, pentru că nu merit să am părinți și că merit să mor”. Ce reacție a avut vedeta

Pe rețelele de socializare, Oana Roman a fost criticată de mai mulți internauți, iar acum dă de pământ cu toți cei care i-au adresat cuvinte grele. Ce reacție a avut partenera de viață a lui Marius Elisei, după ce a primit un val de critici aspre la adresa ei?

Oana Roman a primit mai multe critici dure de-a lungul timpului de la utilizatorii rețelelor de socializare și, de multe ori, vedeta le-a răspuns frumos, chiar dacă dacă mesajele care îi apăreau în mesagerie sau la diferite imagini nu erau tocmai plăcute. De data aceasta, Oana Roman a răbufnit și a spus lucrurilor pe nume, după ce o internaută i-a scris că ”se bucură că tata m-a părăsit pentru că nu merit să am părinți și că merit să mor”. Bruneta nu a mai rezistat și a simțit că este momentul să se apere și să reacționeze la mesaj.

”Nu mă regăsesc absolut deloc cu ceea ce se întâmplă în țara asta și eu nu înțeleg de ce sunt încurajate atitudinile astea absolut oribile din online, deoarece este plin de terminate, bolnave psihic care fac foarte mult rău pentru că propagă ura și ăsta e un lucru periculos și chiar nu înțeleg de ce există așa ceva. Mi-a scris una că se bucură că tata m-a părăsit, pentru că nu merit să am părinți și că merit să mor. Eu nu înțeleg scopul. Adică la ce folosește cuiva în țara asta faptul că mă calcă în picioare și mă denigrează în felul ăsta”, este mesajul transmis de Oana Roman.

Vezi și TALENTUL NEBĂNUIT AL LUI MARIUS ELISEI. OANA ROMAN ESTE ÎNCÂNTATĂ DE SOȚUL EI

Vezi și OANA ROMAN, EXPERIENȚĂ DE COȘMAR LA ÎNTOARCEREA DIN CIPRU! CE A PĂȚIT CHIAR ÎNAINTE DE A URCA ÎN AVION? „ÎNCERC SĂ ÎMI REVIN DUPĂ ȘOCUL TRĂIT”

Care este secretul siluetei Oanei Roman? Cum a reușit să slăbească peste 20 de kilograme

În urmă cu ceva timp, Oana Roman a detaliat cum a reușit să scape de multe dintre kilogramele în plus. Se pare că vedeta a apelat la câteva proceduri de remodelare corporală, iar în ceea ce privește dieta ține post intermitent. Mai exact, nu mănâncă nimic 16 ore și mănâncă doar într-un interval de 8 ore și atunci cu măsură.

”Oamenii nu mă văd în realitate, oamenii mă văd la televizor, aia nu e realitate. Am slăbit vreo 20 și un pic de kilograme, dar, practic am slăbit foarte mult în centimetri. Am făcut proceduri de remodelare corporală un an și jumătate și am scăzut foarte, foarte mult în centimetri. De aceea pare că am slăbit mai multe kilograme decât am slăbit eu de fapt pentru că aceste proceduri m-au ajutat să-mi reduc foarte mult din circumferința la bust, la talie, la șolduri.

Da, am o dietă anume aș putea spune, țin post intermitent, 16 cu 8, adică nu mănânc nimic 16 ore și mănânc doar într-un interval de 8 ore și atunci mănânc cu măsură, evident. Mă simt bine pentru că, cumva, oamenii mă percep altfel. Dar să știi că eu așa am fost tot timpul, la fel de veselă și la fel de binedispusă”, spunea Oana Roman.

Sursă foto: captură video Youtube