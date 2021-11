Oana Roman s-a cazat într-un hotel de 4 stele din Predeal, cu 956 lei/noapte. Ce a găsit în cameră

Oana Roman și Marius Elisei se bucură de timpul petrecut împreună și au decis că este momentul pentru o nouă vacanță. Cei doi, împreună cu Iza, fetița lor, au pus agitația din Capitală pe pauză și au plecat pentru câteva zile la munte, la Predeal. Aceștia s-au cazat la un hotel de patru stele, iar vedeta i-a ținut la curent pe internauți cu tot.

În ultima perioadă, Oana Roman și familia sa se bucură de o mulțime de excursii. De când s-a reîntregit familia, aceștia petrec tot mai mult timp împreună și profită de orice ocazie pentru a organiza o mică escapadă. De această dată, Oana Roman și Marius Elisei au ales ca destinație de vacanță Predealul.

Împreună cu Iza cei doi au vrut să profite de câteva zile de relaxare și de aer curat, așa că au dat o fugă până la munte. Aici, s-au cazat într-un hotel de 4 stele, iar apartamentul în care stau este superb (vezi galeria foto). Vedeta le-a făcut internauților turul camerei, iar aceștia au fost impresionați.

Cei trei s-au cazat într-un apartament cu dormitor, livingroom și baie, dintr-un hotel de patru stele, iar pentru acest răsfăț, Oana Roman trebuie să plătească câte 956 de lei pe noapte.

Oana Roman, despre împăcarea cu Marius Elisei

Acest an a fost unul extrem de încărcat pentru familia Oanei Roman, însă acum lucrurile s-au liniștit, iar armonia s-a reinstaurat. La început de an, Oana Roman și Marius Elisei își anunțau despărțirea, însă acum cei doi s-au împăcat, iar totul pare să meargă mult mai bine ca înainte.

„A fost un an foarte încărcat, un an în care am făcut multe lucruri. Sunt mândră de anul ăsta. E unul dintre anii prolifici. Am început greu, pentru că eram în perioada aia în care am fost singură, în care am divorțat, în care au fost probleme.

Apoi, din martie, aprilie, lucrurile au început să se așeze foarte bine și a intervenit împăcarea, la care nici eu nu mă așteptam. Am avut anul ăsta mai multe vacanțe decât am avut în ultimii zece ani la un loc. Am avut vreo cinci vacanțe anul ăsta deja”, a declarat Oana Roman, în urmă cu puțin timp.

