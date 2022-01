Oana Roman a făcut anunţul, după 9 ani de relaţie cu Marius Elisei. Mesajul vine la câteva zile după ce soţul ei a dat de înţeles că s-au certat

Oana Roman și Marius Elisei au trecut prin multe încercări în cei 9 ani de relaţie. Povestea lor de dragoste nu a fost întotdeauna roz, însă au demonstrat de cele mai multe ori că iubirea poate învinge orice obstacol. Deşi au divorţat oficial, aceştia şi-au mai acordat o şansă. Recent însă, iubitul vedetei a publicat pe reţelele de socializare un mesaj neaşteptat.

Marius Elisei a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj neaşteptat. „Cine nu mă vrea… nu mă vrea… asta e… nu oblig”, au fost cuvintele bărbatului.

Chiar și după aceste cuvinte postate de Marius Elisei, Oana Roman pare dispusă să lupte până în pânzele albe pentru relația lor.

”Azi, 9 ani de la primul sărut, de la prima îmbrățișare, de la prima zi a relației noastre! 9 ani in care am primit o minune, o perfecțiune, dar si multe încercări tare grele!

Important e sa mergem mai departe in lumina minunii noastre si sa luptăm împreună, oricât de greu ar fi uneori! Sper sa avem această înțelepciune! ❤🤗 @eliseimarius”, a scris Oana pe Instagram, alături de o fotografie cu ea și Marius Elisei.

