Mioara Roman, prima apariție după operația suferită: ”Doar așa poate merge”

Oana Roman (46 de ani) a publicat primele imagini cu mama ei. Este prima apariție a Mioarei Roman după intervenția chirurgicală suferită la șold. Care este starea de sănătate a fostei soții a lui Petre Roman.

Mioara Roman (82 de ani) este internată într-un centru specializat, acolo unde este îngrijită corespunzător nevoilor și problemelor sale. În urmă cu ceva timp, fosta soție a lui Petre Roman a suferit o intervenție chirurgicală la șold.

Deși starea de sănătatate îi este fragilă, Oana Roman are speranța că mama ei se va recupera, motiv pentru care, ori de câte ore are ocazia, încearcă să-i ridice moralul.

Așa s-a întâmplat și de data asta. Oana a mers în vizită la mama ei și a decis să-i bucure sufletul cum nu se putea mai bine. Cele două au servit masa împreună și au mers la coafor.

„Am venit la mama, am fost la masă împreună și stăm de vorbă. Am găsit-o în formă, era la ședința de kinetoterapie. Are parte de toate îngrijirile aici și sper să reușim să meargă cât mai ușor cu ajutorul terapiei de recuperare”, a scris Oana Roman.

Într-o postare pe rețelele de socializare, imediat după vizita la coafor, fiica lui Petre Roman a publicat o fotografie cu mama ei. Deși în ultima perioadă imaginile cu Mioara Roman au fost din sala de kinetoterapie, de data aceasta, lucrurile au stat altfel.

Cu zâmbetul pe buze, aranjată și cu moralul ridicat, Mioara Roman pare să fie într-o stare bună. Oana Roman a plecat împăcată că recuperarea merge bine, dar cu regretul că nu poate face mai multe pentru părintele ei.

„Mama e bine, dar eu plec de aici zilnic cu sufletul greu pentru că mi-aș dori să pot face o minune și să dau timpul înapoi. Știu că aici ea are singura șansă să mai poată merge făcând recuperare”, a mai spus Oana.

