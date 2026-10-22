Mira de la Insula Iubirii s-a dat de gol, după ce poza ei a apărut pe site-urile pentru adulți. Detaliul din oglindă care a stârnit controverse

Mira, noua concurentă de la „Insula Iubirii”, a ajuns din nou în centrul atenției, după ce un videoclip publicat în mediul online a stârnit controverse. Un detaliu din oglindă le-a atras atenția celor care au văzut imaginile.

De când a intrat în emisiunea „Insula Iubirii” alături de Ian, Mira pare să fie în centrul unui adevărat val de controverse. Iar dacă până acum discuțiile s-au învârtit în jurul unor imagini apărute pe diverse site-uri și al trecutului său sentimental, de această dată atenția s-a mutat asupra unui videoclip publicat chiar de ea.

Mai exact, un amănunt din reflexia oglinzii a stârnit curiozitatea internauților. În imagini pare să se observe silueta unei femei dezbrăcate. De altfel, un simplu detaliu ar putea să ridice mai multe întrebări decât răspunsuri. A fost o apariție surprinsă accidental sau există o explicație?

Cine este fotograful surprins în imagini

Un alt detaliu care a atras atenția este identitatea posibilă a persoanei aflate în spatele camerei. Bărbatul ar putea fi chiar Laurențiu Dumitru, cel care ar fi fotografiat-o pe Mira și în alte ipostaze, inclusiv în lenjerie intimă.

Nu este prima dată când numele Mirei ajunge în prim-plan de când a intrat în emisiunea de la Antena 1. Anterior, după apariția unor imagini atribuite brunetei pe site-uri pentru adulți, CANCAN.RO l-a contactat pe Ian pentru a afla cum privește situația.

Concurentul a respins autenticitatea fotografiilor despre care a fost întrebat și a susținut că acestea ar fi fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Pozele nu sunt reale, nu există poze pe site-uri de escorte. Sunt făcute cu AI”, a declarat Ian pentru CANCAN.RO.

În vârstă de 28 de ani, Ian a intrat în competiție alături de Mira, pentru a-și testa relația. Cei doi s-au cunoscut pe rețelele de socializare, iar participarea la „Insula Iubirii” i-a adus rapid în atenția telespectatorilor.

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