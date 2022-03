Mirabela Dauer a rămas cu sechele post Covid. Cântăreața a fost infectată recent

Mirabela Dauer s-a infectat cu Covid-19 chiar la sfârșitul pandemiei, deși este vaccinată cu cele trei doze. Artista a dezvăluit că a făcut o formă ușoară a bolii, însă a rămas cu mai multe sechele. Cu ce probleme se confruntă acum vedeta?

Deși a fost atentă și s-a ferit cât a putut de bine de infectarea cu virusul SARS-CoV-2, Mirabela Dauer a avut ghinionul de a se infecta chiar la sfârșitul pandemiei. Din fericire, cântăreața s-a vindecat și a urcat din nou pe scenă. Cu toate acestea, a mărturisit că a rămas cu sechele.

Cu ce sechele a rămas Mirabela Dauer?

“Tocmai când s-a terminat pandemia asta, am luat și eu Covid. Vorba aceea, urma scapă turma. Din fericire, am avut o formă ușoară de boală, pentru că sunt vaccinată cu toate cele trei doze. Dacă se mai putea, o făceam și pe a patra.

Nu mi-a fost frică de virus, eu nu prea am frică de boală. L-am luat dintr-o întâmplare. Nu am avut febră, nu am avut mare lucru, dar am rămas puțin cu o tuse”, a spus vedeta, în cadrul unei emisiuni TV.

Mirabela Dauer are grijă de sănătatea ei. Ce alimente evită să mănânce?

În anul 2017, Mirabela Dauer a fost diagnosticată cu cancer renal. La vremea respectivă, artista dezvăluia că nu s-a simțit deloc rău și a aflat vestea cumplită după ce a făcut analize de rutină.

În același an, vedeta a fost operată și i-a fost extirpat un rinichi. Ajunsă la 74 de ani, Mirabela Dauer a dezvăluit că are mare grijă de ea. Face multă mișcare, merge la masaj și respectă cu strictețe regimul alimentar prescris de medici.

“Nu mai mănânc carne de o perioadă bună de timp. Ador însă sushi. Sunt foarte pofticioasă de felul meu, dar nu mâncăcioasă”, a mai declarat Mirabela Dauer, în cadrul emisiunii Exclusiv Vip, de la Prima TV.

