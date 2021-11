Dezvăluiri cutremurătoare din viața Mirabelei Dauer: artista a fost diagnosticată cu cancer, fostul soț a bătut-o și a amenințat-o cu moartea

Mirabela Dauer este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală din România. Face parte din vechea generație și își trăiește viața așa cum simte și cum își dorește. La vârsta de 73 de ani, artista a reușit să strângă numeroase amintiri pe care să le poarte, cu drag, în suflet. Însă, totuși, drumul nu i-a fost ușor. De-a lungul anilor, artista a întâmpinat mai multe probleme, fie că au fost legate de sănătate, fie că au fost legate de familie.

Este iubită, apreciată și ascultată de mulți români, dar nu toată lumea știe prin ce momente grele a trecut Mirabela Dauer. Cântăreața s-a confruntat, de-a lungul timpului, cu mai multe probleme ce țin de sănătate, dar și de familie. Chiar dacă reușește de fiecare dată să aducă zâmbete pe chipurile oamenilor, artista ducea o luptă interioară de o lungă perioadă. Discretă de fel, artista a evitat, pentru mult timp, să își expună viața personală.

Mirabela Dauer, diagnosticată cu o boală nemiloasă: cancerul

Mirabela Dauer s-a confruntat cu o boală nemiloasă, și anume cancerul. În momentul în care aceasta a primit verdictul medicilor, artista a reușit să găsească tăria de a merge mai departe și să se încreadă în experiența doctorilor. În cadrul unei emisiuni, Mirabela Dauer a povestit cum a reușit să se mențină pozitivă, după ce în anul 2017 primea un verdict crunt din partea specialiștilor.

Cântăreața a fost nevoită să fie supusă unei intervenții chirurgicale care a durat nu mai puțin de șase ore. Atunci, acesteia i-a fost extirpat un rinichi și i-au fost scoși 52 de ganglioni și, apoi, a urmat tratamentul la vezică.

„Pe 28 ianuarie împlinesc 3 ani de când am vorbit cu medicul să fac analizele. Aveam o oboseală și am început cu un RMN. Mi-am făcut și CT. Analizele mi-au ieșit bune, cu o infecție, dar eu am mici infecții. A venit doctorul la mine și mi-a zis că am cancer. Apoi m-am internat la spital, iar marți m-a pus pe masa de operație. Aceasta a durat 6-7 ore”, spunea ea, în 2020.

După intervenție, Mirabela Dauer a fost nevoită să facă tratament. În prezent, artista se simte bine. În cadrul emisiunii, a explicat întreaga situație: ”Totul la mine s-a întâmplat cu sufletul deschis, cu o mare încredere în medici, cu o mare încredere în Dumnezeu și am zis că nu are cum, am atât de multe de spus, nu are ce să mi se întâmple. Telenovela mea continuă de atunci. În fiecare lună, de doi ani îmi bagă direct in vezică vaccinul BCG (un vaccin împotriva tuberculozei). Mă simt relativ rău două zile dupa aceea, fac un pic de febră, ceea ce lumea spune că e bine. În plus, la trei luni fac o citoscopie. De un an, nu mai scoate nimic la această citoscopie. Mai am un singur vaccin de făcut. Cu ajutorul prietenilor mei din Germania, care mi-au făcut rost mereu de aceste fiole, si cărora le mulțumesc mereu. Sunt bine acum. Mulțumesc lui Dumnezeu”.

Mirabela Dauer – un trecut amoros zbuciumat. A fost amenințată cu moartea și bătută de fostul soț

Mirabela Dauer nu a fost ferită de dramele din iubire. Cântăreața mărturisea, la un moment dat, faptul că a avut parte de două căsnicii eșuate. Cel de-al doilea fost soț al artistei, cunoscut regizor de televiziune, a bătut-o de nenumărate ori și chiar a amenințat-o cu moartea. Mirabela Dauer spunea că a fost ”cel mai nefericit mariaj”. De asemenea, fostul soț a și câștigat custodia băiatului lor, Alexandru.

La Pro TV, artista mărturisea: ”Am intentat divorţ din cauza violenţei lui. După atâtea bătăi pe care le-am încasat de la el, am cedat. Am luat bătaie chiar şi cu fierul de călcat, după care mi-a promis că mă omoară. A fost cel mai nefericit mariaj al meu”.

Mirabela Dauer, însă, a mai povestit un aspect din viața personală care o macină. Fiul ei refuză să îi mai vorbească, chiar dacă artista a încercat să repare relația cu el: ”Nu eu sunt în posibilitatea asta, poate că el, vreodată în viaţa lui, cât oi mai fi eu pe pământul ăsta, o să îşi dea seama că el a greşit vizavi de mine şi că tot ce a fost în viaţa lui, a fost o minciună. E făcut din mine, din sufletul meu, este un om deştept”.

sursă foto: Captură video Youtube – din cadrul podcastului ”Fain & Simplu cu Mihai Morar”