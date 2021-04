Ce viciu și-a descoperit Mirabela Dauer la 73 de ani “Îți dai seama ce or să scrie ziarele?”

Mirabela Dauer a uimit pe toată lumea, în direct, la Neatza cu Răzvan și Dani. Cântăreața de 73 de ani a mărturisit că a început să aibă o mare afinitate pentru vinuri.

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Gheorghe, Mirabela a spus în cadrul emisiunii de la Antena 1 că are foarte mulți prieteni care poartă acest nume și cărora trebuie să le ureze la mulți ani.

”Am mulți Gheorghe în viața mea de sărbătorit, dau mesaje încă de aseară. Sunt activă, e o bucurie, să vadă ca nu îi uit. Oamenii nu mai dau mesaje la toată lumea. Eu nu beau, acum început să beau, un prieten de-al meu are un vin!… Și dacă sunt cuminte beau mai mult decât el. Este un vin roze, de-mi lasă gura apă. Este cel mai bun vin din câte cunosc eu, cu toate că zvonurile erau clare că sunt o mare bețivancă. Dar nu-mi pasă. Nu beau spriț, eu îl beau sec”, i-a dezvăluit artista Mirabela Dauer lui Răzvan Simion, care a ținut să o ”avertizeze” pe aceasta!

”Îți dai seama ce or să scrie ziarele?”, i-a zis Răzvan Simion Mirabelei Dauer.

”Și ce să fac, dacă scriu ziarele, să nu am somn? Nu mă lamentez, ce e în sufletul meu e în sufletul meu, eu nu ma vait. Ma vait doar la câinele meu care mă latră”, i-a mai mărturisit Mirabela Dauer lui Răzvan Simion.

”Ce o fi la tine în casă acolo!”, i-a mai spus Răzvan Simion, care a întrebat-o și dacă înainte obișnuia să meargă la restaurante.

”Mergeam înainte la restaurant, este viața mea să merg la restaurant”, a conchis Mirabela Dauer.

VEZI ȘI: Cum se simte Mirabela Dauer, la o săptămână de când s-a vaccinat anti-COVID. A făcut totul public

Mirabela Dauer s-a vaccinat după ce s-a vindecat de COVID-19

„Am fost și m-am vaccinat, totul este extraordinar, nu am simțit nimic, absolut nimic. Eram acolo cu doamna doctoriță, se uită la mine și mă întreabă ce fac. Păi, ce să fac, aștept să mă vaccinați. V-am vaccinat, gata. Aoleu, nici nu am simțit, pe bune. Voiam să mă vaccineze și în brațul drept, să nu mai vin și a doua oară.

Nu am avut nicio problemă după, spre deosebire de alți bărbați, cu febră, cu dureri de braț, cu atâtea probleme. Bărbați, ce să mai. Eu nu am avut nimic la spital și nici după. Aștept doar să revin pe scenă, mi-e atât de dor de cântat, măcar la voi să mai vin și să cânt din când în când. Am speranțe că totul va fi mai bine din acest an”, a declarat artista la Antena 1.

”Eu sunt corectă, nu ies din casă. Și când ies îmi pun mască, pun mănuși, mă dezinfectez și restul. Sunt supărată pe toți ăștia care ies afară, din cauza lor să stau eu în casă”,a mărturisit artista recent, cu privire la faptul că respectă normele impuse de autorități, în context epidemiologic.

NU RATA: Mirabela Dauer, dezvăluiri despre fiul care refuză să o vadă: „O să își dea seama că a greșit”