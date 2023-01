Mircea Badea, dezvăluiri surprinzătoare! Vedeta s-a confruntat cu grave probleme financiare. „Era să mor de foame”

Mircea Badea este una dintre prezențele longevive din televiziunea românească. Și-a început cariera în urmă cu mulți ani, însă succesul nu i-a garantat și buzunare pline. Recent, vedeta TV a vorbit despre perioadele grele din viața sa, în care, deși era cunoscut publicului larg, nu avea niciun ban în buzunar.

Mircea Badea a rememorat perioadele dificile din viața sa, în cadrul unei emisiuni „În gura presei”. Omul de televiziune a mărturisit că deși se afla de ceva timp pe micile ecrane, veniturile sale financiare erau aproape inexistente. Pe vreme când avea 30 de ani, Mircea Badea a traversat o perioadă extrem de grea. Deși devenise cunoscut, mai bine de un an a fost șomer și a trebuit să se descurce așa cum a putut.

Mircea Badea era recunoscut pe stradă, dar buzunararele sale erau goale. Acesta a trecut prin momente dificile și a încercat să se angajeze în repetate rânduri, însă, norocul nu i-a surâs, o lungă perioadă de timp.

„Eu la 30 de ani, deci de ziua mea, clar eram șomer și muritor de foame. A fost horror! Am avut multe perioade cu adevărat oribile din multe puncte de vedere. Unele din motive exterioare, altele din motive interioare. Adică aș putea, dacă aș ști să scriu și m-aş pricepe la treaba asta, aș putea să scriu niște tratate despre demonii interiori. Cum era să mor de foame și să te cunoască toată lumea? Nasol!

Vreau să spun că cercetam rubricile pe vremuri cu locuri de muncă. De altfel, pentru mine n-a fost ceva nou, pentru că eu mai murisem de foame și când făceam matinal cu doamna Teo Trandafir. Noi am vrut să ne angajăm, deci să ne luăm un al doilea serviciu. Aveam trei ore de matinal, cum s-ar spune mai nou, matinalul de dimineață și ne-am gândit: bă, restul zilei ce facem? Să muncim dracului, să mâncăm.”, a declarat Mircea Badea, în cadrul unei emisiuni.

„Un eșec total”

Și la început de carieră, pe vremea în care prezenta matinalul alături de Teo Trandafir, Mircea Badea a trecut printr-o perioadă grea. Pe lângă matinal, atât el cât și colega lui își doreau să mai facă ceva. Acestora nu le păsa de domeniul în care aveau să activeze, ci doar își doreau câțiva bani în plus. Așa că au încercat orice, însă totul a fost în zadar.

„Și am fost și ne-am depus CV-uri pe vremea aia, de la firme auto, inclusiv la firmele de telefonie mobilă să ne angajăm la call-center. Nu ne angajau pe nicăieri, să ne înțelegem. Adică am încercat în cel puțin 20 de locuri și am ajuns și la brațele de muncă, adică la Oficiul Forțelor de Muncă, sector nu mai știu care și am depus acolo, ne-au luat ăia în evidență. Făcusem asta și a fost un eșec total. Adică nu ne-a angajat nimeni. Ne-au chemat la câteva interviuri, dar acolo cred că nu ne-am calificat.”, a mai spus Mircea Badea.

