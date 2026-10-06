Mircea Bravo, moment tragic din timpul filmărilor: ”Ne-a murit un actor. A făcut AVC”

Mircea Bravo, moment tragic din timpul filmărilor: ”Ne-a murit un actor. A făcut AVC”
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Mircea Bravo, situație dificilă pe platourile de filmare /Foto: Instagram
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Mircea Bravo s-a confruntat cu o situație extremă pe platourile de filmare pentru unul din lungmetrajele sale. Acesta a mărturisit că unul dintre cele mai dificile momente trăite în timpul realizării unui film a fost atunci când unul dintre actorii distribuției a murit. Bărbatul apucase să filmeze o parte din scene, însă s-a stins din viață înainte să apuce să își încheie rolul.

După ce a devenit faimos prin farsele și sketch-urile pe care le făcea în mediul online, Mircea Bravo a trecut la lucruri mai serioase. A schimbat macazul către producția de lungmetraje și are la activ deja cinci filme. Însă, filmarea unei producții cinematografice nu este deloc o treabă ușoară, mai ales că multe evenimente neprevăzute pot apărea.

Ei bine, pentru Mircea Bravo cea mai dificilă situație cu care s-a confruntat la filmări a fost moartea unui actor. Bărbatul avea rolul tatălui personajului interpretat de Mircea Bravo, însă nu a mai apucat să ducă filmările la final.

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Acesta filmase o parte din scene și urma să se mai întoarcă încă o zi pe platourile de filmare. Dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, căci actorul a murit în urma unui AVC.

„De exemplu, ne-a murit un actor. Vorbesc serios. Dar bine, nu în timpul filmului. Deci, a jucat o zi, după care a mers la alt proiect, mai avea o zi de jucat la noi și a murit. A avut un AVC, ceva din ăsta. Puternic.

Îți dai seama, omul avea 50 și ceva de ani, adică nu era de 80 de ani. Era tatăl meu din film, în cazul de față, un băiat de milioane. Și după ce a apărut într-o scenă, la următoarea scenă… Îți dai seama, și noi am fost șocați”, a mărturisit Mircea Bravo, în cadrul unei emisiuni la Pro FM.

Mircea Bravo /Foto: Instagram

Mircea Bravo a schimbat scenariul după moartea actorului

Cum actorul a murit în perioada filmărilor și nu a mai apucat să își ducă rolul până la capăt, Mircea Bravo a fost nevoit să adapteze scenariul. Pentru ca producția să poată continua, povestea a fost ajustată, iar lipsa personajului a fost „corectată” prin intermediul scenariului.

„Mai era o scenă în care apare el cu mama să mă certe pentru ceva și eu am zis că el nu vrea să vină, că e supărat pe mine și am jucat-o cumva, am reglat-o ușor din scenariu.

Într-adevăr, am avut noroc că am mai avut o singură scenă și era și cumva cronologic. Am adaptat-o cumva din scenariu și pentru noi a fost un șoc”, a mai spus Mircea Bravo.

 

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