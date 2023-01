Mircea Eremia aruncă „bomba”, după ce s-a despărțit la TV de Maria Lungu de la „Survivor”: „Nu s-a concretizat nimic între mine și ea”

Mircea Eremia și Maria Lungu au trăit o poveste de iubire pentru câteva luni, terminată brusc, după ce cântărețul i-a dat papucii chiar la o emisiune TV. Concurenta de la „Survivor” a aflat din presă că a fost lăsată, iar acum va primit o nouă lovitură! Fratele Alinei Eremia a făcut o dezvăluire care o va lăsa „mască” pe fosta concurentă de la „Puterea Dragostei”.



În cadrul unui interviu, Mircea Eremia a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei iubite. Chiar dacă a fost dur cu ea când a părăsit-o la TV, acum pare dispus chiar să o scoată în oraș, la un suc. Momentan, nu știe dacă ar exista șanse de împăcare cu blondina din Chișinău, dar consideră că este loc de prietenie.

Cântărețul a îngropat securea supărării și se declară fericit pentru reușita bifată de Maria Lungu la emisiunea de la PRO TV. Pe de altă parte, după ce Maria Lungu va auzi ce a spus fostul iubit, sunt slabe șansele să-și mai dorească împăcarea.

Chiar dacă spune că și-ar putea găsi împăcarea în brațele fostei iubite, Mircea Eremia a mărturisit că are o nouă iubită, dar relația încă nu poate fi numită serioasă. Așadar, să-l mai vrea Maria Lungu înapoi? Cât ea este la „Survivor”, el are „o prezență feminină” în viață, fapt despre care va afla, ca și în cazul despărțirii, din presă.

„Momentan am pe cineva în viața mea, există o prezență feminină, da, recunosc, însă, doar că nu s-a concretizat nimic între mine și ea. Mai exact, nu este nimic oficial. În ultima perioadă m-am axat foarte mult și pe partea profesională, pe carieră. Am lucrat în ultima perioadă în studio. O să vin cu piese noi pe piață pentru cei care îmi iubesc muzica…cât de curând posibil. O să vedeți, am surprize multe!”, a declarat Mircea Eremia pentru Click!.