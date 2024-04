Mircea Nebunu a luat bătaie în Italia, de la o grupare infracțională de români. A cerut ajutor, dar nimeni nu a răspuns apelului

Scandal între interlopul Mircea Nebunu și niște hoți din România! Mircea Nebunu a fost implicat într-un conflict în Italia cu niște hoți chiar din Berceni. Nu a trecut mult timp de când interlopul controla ca lider al Clanului Sportivilor acest cartier din Capitală. Acum, fugit în Italia, Mircea Nebunu are parte de același gen de conflict care l-au făcut cunoscut în România.

Mircea Nebunu, interlopul care a fugit în Italia, a cerut comision unor hoți români, dar aceștia au refuzat. Gestul a provocat un conflict violent între cele două părți. Conform primelor informații obținute, cunoscutul interlop din Berceni s-ar fi bătut cu un grup de tineri specializați în furturi.

Interlopul a intrat în contact cu tinerii hoți, cerându-le o cotă parte din pradă. Aceștia au refuzat să-i plătească taxa de protecție și l-au atacat. Marele dezavantaj al lui Mircea Nebunu a fost că nu avea alături locotenenții săi obișnuiți din România. Potrivit unor surse din lumea interlopă, el ar fi încercat să cheme ajutoare din București, dar până în prezent nimeni nu a făcut deplasarea în Italia pentru a-l ajuta, notează evz.ro.

Citește și: INTERLOP ROMÂN, REFUZAT DE COMPANIILE AERIENE SĂ ÎL TRANSPORTE. UCIGAȘUL A FOST EXTRĂDAT CU MAȘINA DE LA 2.000 DE KM

Cine este interlopul Mircea Nebunu

Cunoscut sub numele de Mircea „Nebunu” Băluș, fost lider al grupului cunoscut sub numele de „Sportivii” din București, a fost o figură de seamă pe străzile din cartierul Berceni. El și-a câștigat reputația ca un bătăuș de temut, preluând conducerea organizației criminale după retragerea lui Robert Nica. Cu toate acestea, a fost nevoit să fugă din oraș și să se ascundă în Italia după ce a fost condamnat la 1 an și 1 lună de închisoare pentru conducere fără permis.

Concret, liderul interlop a încercat să părăsească țara cu un permis de conducere cumpărat în mod ilegal din Ucraina, însă a fost oprit de polițiștii de frontieră și predat Poliției Rutiere. Deși pedeapsa pentru acest delict nu era foarte mare, Mircea Nebunu mai avea și o condamnare anterioară de 9 ani de închisoare și era eliberat condiționat. Astfel, confruntat cu posibilitatea unei reîncarcerări, a decis să fugă din România și a găsit refugiu în Italia, unde a avut înțelegere din partea autorităților locale. Alegerea sa de a se ascunde în afara țării a fost determinată de dorința de a evita consecințele legale și de a încerca să-și continue activitățile fără a fi supus riscului unei arestări imediate.

Interlopul este căsătorit cu Andreea, femeia care i-a dăruit al doilea copil, un băiețel. La botezul micuţului, Nebunu şi manelistul Florin Salam au decis să îngroape securea războiului, deoarece cei doi erau certaţi de ceva vreme, iar manelistul i-a cântat la petrecere.

”Am și eu două vorbe pentru prietenul meu, pentru fratele meu de mulți ani de zile, pentru omul pe care eu îl cunosc dinaintea multora din România asta. Și pe care îl respect mult, înintea multora oameni din România, așa cum și el mă respectă dinainte să mă lansez eu pe piața asta din România. E vorba despre Mircică, Mircea Nebunu, fratele meu. Vorbesc despre bucuria lui și când spun bucuria lui, în afară de Briana, care oricum, ea e tot, a mai venit încă cineva care i-a dublat fericirea. Cuvintele mele sunt prea mici vizavi de ce simte fratele meu, Mircea Nebunu. Prietenul meu, care și când l-am supărat, mă ia în brațe și mă pupă, că mă iubește, că e prietenul meu. Un frate te înțelege oricând, doar un dușman nu te înțelege. Un frate te înțelege și când îi furi banii și nu-i pasă. Te iubesc Mirceo, să ai parte de copiii tăi, de fata și băiatul tău”, i-a transmis manelistul Florin Salam lui Mircea Nebunu prin intermediul unui video, la naşterea fiului său, Noah.

Citește și: MIRCEA NEBUNU AR PUTEA SCĂPA DE PUȘCĂRIE?! INTERLOPUL A FOST CONDAMNAT LA UN AN ȘI O LUNĂ DE ÎN ÎNCHISOARE, DUPĂ CE A FOST PRINS ÎN TIMP CE CONDUCEA FĂRĂ PERMIS