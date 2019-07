Mireille Mathieu este grav bolnavă! Povestea uluitoare a fermecătoarei artiste

Mireille Mathieu (73 de ani împliniți pe 22 iulie) este grav bolnavă! Celebra artistă are cancer în fază terminal și face un tratament în acest sens la o clinică din Germania. Nimeni nu știe exact unde și despre ce fel de cancer este vorba.

Mireille s-a născut în sudul Franței, în orașul Avignon. Ea mai are în 13 frați și surori: Monique, Christiane, Marie-France, Réjane, gemenii Régis si Guy, Roger, Jean Pierre, Rémy, Simone, Philippe, Béatrice și Vincent.

La vârsta de 13 ani, artista a fost nevoită să părăsească școala și să se angajeze la o fabrică de hârtie unde confecționa plicuri.

„Este adevărat ca sunt cea mai mare dintre cei 14 frați și am lucrat de la 5 dimineața într-o fabrică de hârtie, că tatăl meu a fost cioplitor în piatră și nu am avut niciodată mulți bani, în schimb am avut foarte multă dragoste . Părinții noștri ne-au învățat să respectăm și să tolerăm, iar cu atâția frați am învățat să împărțim dar să și renunțăm și nu am fost niciodată egoiști…”, declara Mireille Mathieu.