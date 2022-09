Mirel a digerat cu greu eșecul cu CFR Cluj: „Sunt supărat pentru rezultat, dar și pentru greșelile pe care le-am făcut!”

Mirel Rădoi, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, a digerat cu greu eșecul din „Gruia” cu CFR cluj, scor 2-0.

„Sunt supărat pentru rezultat, dar și pentru greșelile pe care le-am făcut. Prefer să pierd așa o partidă, încercând să joc, decât să câștig de maniera asta, dar eu trebuie să judec echipa mea. Va trebui să găsesc soluții, să remediez aceste greșeli, pentru că se văd pe tabela de marcaj. Suferim, dar și din cauza adversarului, care se aglomerează în acele zone. Trebuia să fim mai abili, să ducem mingea mai mult la margine și să venim cu jucători în careu. Am fost previzibili, am așteptat mingea, nu am încercat să venim cu centrări. Ar trebui siguranță în orice moment, dar e clar că, atunci când încerci să inițiezi de la portar, e o echipă desfăcută și rămân spații foarte mari. Le-am spus că pasele înapoi nu trebuie să fie pe cadrul porții, pentru că poate apărea orice. Din păcate, tocmai asta s-a întâmplat în acest meci”, a afirmat Rădoi.

Nici arbitrii nu au scăpat de furia fostului selecționer al României: „Nu vreau să se creadă că am ceva împotriva arbitrajelor, dar sunt ca cele pe care le-am prins eu când eram jucător în România. Nu am pierdut din cauza arbitrajului, dar maniera de arbitraj este ceva… Să ne întoarcem 20 și ceva de ani în urmă, mi-e aproape imposibil să cred așa ceva. Va trebui să găsim soluții, pentru că astăzi ne-a bătut o echipă care venea după două înfrângeri și nu și-o permitea pe a treia”, a conchis Mirel Rădoi.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 5 cu 15 puncte obținute în opt meciuri, campioana având restanțele cu FC Hemannstadt și FCSB, în timp ce Universitatea, care are o restanță cu Chindia, ocupă locul 8 cu 14 puncte.