Mirel Rădoi, satisfăcut după stagiul din Spania: „Din punct de vedere al strategiei gândite sunt mulțumit!”

Selețcionerul României, Mirel Rădoi, a declarat după victoria obținută de selecționata under 21 cu Danemarca, scor 1-0, că a mizat pe mulți jucători acre se vor regăsi în viitoarea campanie de calificare.

„Din punct de vedere al strategiei gândite sunt mulțumit. Am acoperit aspectele tactice gândite pentru ambele meciuri. În duelul cu Danemarca mi-au plăcut primele 80 de minute. Chiar le-am spus că pe final și-au pierdut concentrare, toți voiau să marcheze în ultimele 10 minute. Nu am mai fost organizați. Într-un fel e normal, dar ei știu că nu mă uit la astfel de detalii. Valoare individuală trebuie să fie pusă în sprijinul echipei. Dacă vor încerca să rezolve pe cont propriu, nu e bine. Am încercat să folosesc și jucătorii pe care mă voi baza în campanie următoare, am folosit 8 astfel de fotbaliști”, a declarat Mirel Rădoi.

Selecționerul a recunsocut că va avea mari bătăi de cap pentru a definitiva lotul pentru turneul final al EURO 2019 din vară.

„Vor fi decizii destul de dure. Mă bucur că sunt în această ipostază. Vor apărea jucători din ce în ce mai mulți odată cu regula U21. Înseamnă că orice selecționer va avea de unde să aleagă în viitor. În mare sunt cam aceeași jucători pe care i-am folosit pe toată campania. Mai sunt câțiva jucători din Liga 2, dar nu vreau să îi iau de acolo. Se luptă la promovare, sunt esențiali și nu vreau să influențez lupta”, a afirmat selecţionerul naţionalei de tineret.

Reprezentativa de tineret a României va fi una dintre cele 12 reprezentative prezente la EURO 2019, în Italia. „Tricolorii mici” sunt îîn grupă cu Anglia, Franța și Croația.

Campionatul European se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019, în 5 orașe din Italia și în San Marino: Bologna, Reggio nell’Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe se vor califica în semifinale câștigătoarele și cea mai bună ocupantă a locurilor secunde.

La turneul final, „tricolori” vor debuta cu Croația (18 iunie, ora 19:30), după care va juca cu Anglia (21 iunie, ora 19:30) urmând a termina grupa cu un meci contra Franței (24 iunie, ora 22:00).