Mirel Rădoi este, fără îndoială, un om împlinit! Are o familie frumoasă, care nu duce grija zilei de mâine, dat fiind faptul că, pe când era jucător, Mirel a făcut bani grei, în special din țările arabe, unde a evoluat în ultima parte a carierei. Și e vorba de zeci de milioane de dolari. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Mai nou, Rădoi simte și împlinirea profesională în ale antrenoratului, după calificarea istorică a tineretului la Campionatul European. Are însă timp și să râdă alături de fetițele sale, așa cum a descoperit CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, chiar în ziua eternului derby, Dinamo – FCSB.

Zi însorită duminică, în ciuda faptului că ne mai despart puține zile până ”năvălește” iarna peste noi! Moment perfect pentru Mirel Rădoi să-și ia fetițele cu el, la o plimbare prin Herăstrău, în miezul zilei. Așa, ca o destindere înaintea marelui meci Dinamo – Steaua. (Angajează-te și câștiga 10.000$ lunar!)

Pe soția Viviana a lăsat-o cu alte griji, după ce le-a îmbrăcat pe Ingrid (10 ani) și pe Katie (3 ani). Mirel a urcat în mașină, alături de fetițele lui dragi, părăsind frumusețe de ”palat”, acolo unde locuiește. Și pe care l-a construit cu banii grei pe care i-a luat de la arabi, atunci când decisese să părăsească Steaua! (NU RATA, AICI: CEL MAI BOGAT ANTRENOR DIN ROMÂNIA A INVESTIT MILIOANELE DE LA ARABI ÎNTR-O SUPER-PROPRIETATE LA SNAGOV)

S-au bucurat împreună de plimbare

Mirel Rădoi a ”dispărut” imediat din fața locuinței, situată într-o zonă a oamenilor de afaceri, iar ținta a fost parcul Herăstrău. Acolo, Mirel s-a plimbat cu fetițele lui, pe cea mică ținând-o, la început, în brațe. Au ajuns în inima parcului, în zona unde atracția este maximă pentru copii. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări)

Multe chioșcuri, multe tentații. Selecționerul reprezentativei Under 21 a primit, imediat, comanda. Prăjiturile le-au făcut cu ochiul fetelor, așa că Mirel s-a așezat la coadă. Sub privirile curioase ale celor din din jur, dar și apreciative. A făcut cumpărăturile, iar fetițele s-au înfruptat.

A urmat o scurtă plimbare, printre copacii încă ”neîncărunțiți”. Spre bucuria fetițelor. După ceva timp, fostul internațional a decis că e timpul retragerii. A părăsit parcul și a ajuns la mașină. Iar după câteva minute era, din nou, în fața vilei. Unde avea să se pregătească pentru derby-ul în care a jucat și el de nenumărate ori. (VEZI ȘI: ŞI-A CUMPĂRAT UN PALAT DE 2 MILIOANE E DIN BANII DE LA ARABI! AVEM IMAGINI EXCLUSIVE CU NOUA SUPER-CASĂ A ANTRENORULUI DAN PETRESCU)

Calificare la European după 20 de ani!

Mirel Rădoi a reușit o performanță uriașă, atât pentru fotbalul românesc, dar și pentru el, personal! (Studio de videochat București oferă salariu garantat!) A calificat selecționata Under 21 la Campionatul European, devansând echipe precun Portugalia, Bosnia, Țara Galilor sau Elveția.

Mirel Rădoi a preluat selecționata pe 2 august 2018, înlocuindu-l pe Daniel Isăilă, care a plecat atunci pentru bani mai mulți, la o echipă din Arabia Saudită. Rădoi a avut o serie de rezultate excelente, care au condus la calificarea după 20 de ani la un turneu final! Victor Pițurcă reușise asta în 1998.

Turneul final al celei de-a XXII-a ediţii a Campionatului European de tineret va avea loc în Italia şi San Marino, între 16 şi 30 iunie 2019, cu participarea a 12 echipe, ce vor fi împărţite în trei grupe. Câştigătoarele fiecărei grupe şi formaţia de pe locul al doilea cu cele mai bune rezultate se califică în semifinale. (VEZI ȘI: AMENINTAREA LUI GIGI BECALI PENTRU JUCATORII LUI MIREL RADOI)

Mirel Rădoi, șase ani de grație la arabi!

Nu e de mirare că Mirel Rădoi are și el ”palat”! Pe când evolua la Steaua, cu puteri depline de la nașul său Gigi Becali, căpitanul Mirel avea un salariu de 500.000 de euro pe an! Dar a venit timpul și pentru el. Timpul cu bani mulți. Mult mai mulți! Gigi l-a înțeles și l-a lăsat să plece. A și câștigat, e drept, de pe urma căpitanului.

Șase ani a evoluat Mirel Rădoi la arabi, între 2009-2015, bifând Al Hilal, Al Ain, Al Ahli sau Al Arabi. Astfel, milioane de dolari s-au scurs în conturile fotbalistului, care avea chiar să-l și împrumute pe Gigi Becali, cu sume mărișoare, de-a lungul timpului.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)