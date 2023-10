Mirela Vaida a fost amendată cu 200 de lei de Primăria Capitalei. Ce regulă de circulație a încălcat prezentatoarea de la Antena 1

Ceea ce trebuia să fie o noapte reușită la teatru s-a terminat cum nu se putea mai rău. Mirela Vaida a fost amendată pentru parcare neregulamentară. Vizibil iritată, prezentatoarea TV a ținut să transmită un mesaj Primăriei Capitalei.

Recent, Mirela Vaida a trecut printr-o experiență mai puțin plăcută. Legile sunt făcute să fie respectate, însă, se pare că există situații în care românii primesc sancțiuni nejustificate sau ca urmare a unor restricții de circulație impuse chiar de autorități.

Mirela Vaida: ”Trebuie să plătesc amendă că am fost la teatru”

Puțini sunt cei care știu că Mirela Vaida este solistă Teatrului de Revistă ” Constantin Tănase”, acolo unde poate fi urmărită în musicaluri sau spectacole. Ei bine, într-una din serile în care a fost prezentă pe scena teatrului, prezentatoarea de la Antena 1 a avut parte de un ghinion. Întâmplarea a avut loc în seara de sâmbătă, 30 septembrie, în apropiere de Teatrul de Revistă de pe Calea Victoriei, zonă ce este oprită traficului rutier, motiv pentru care a fost nevoită să parcheze lângă Sala Palatului într-un loc nepermis. Prezentatoarea TV s-a ales cu o amendă de 200 de lei. Mirela Vaida și-a spus oful pe rețelele de socializare, unde a transmis un mesaj Primăriei Capitalei.

„Am și o problemă, că nu mă băgam dacă nu aveam o problemă. Vreau să trimit și eu un mesaj Primăriei Capitalei, ai cărei angajați suntem, că noi, Teatrul de Revistă, suntem, practic, finanțați de Primăria București. Cum să facem, când venim la muncă cu mașina, cu ce să venim altceva, că eu stau la 30 de km de Capitală, unde să parcăm ca să nu ne amendați. Circulația e închisă și pune poliția, garduri, zice: ‘Nu treceți’, bandă galbenă. Ok, nu trecem, parcăm, dar ce facem, că după aceea ne amendați. Tocmai am primit o amendă de 200 de lei de la Primăria Capitalei, care, practic își amendează angajații că vin la muncă. Deci, eu trebuie să plătesc 200 de lei amendă că am fost aseară la Teatrul de Revistă și am parcat pe lângă Sala Palatului, pentru că nu aveam unde să parchez”, a povestit Mirela Vaida, pe contul său de Instagram