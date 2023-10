Scandalurile din familia Mirelei Vaida, de la Acces Direct, au un singur deznodământ. Vedeta de la Antena 1 a recunoscut totul

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune de la noi din țară, bucurându-se de o carieră de succes pe micile ecrane, după ani de muncă. Vedeta este și o cântăreață de renume, iar de fiecare dată când are ocazia participă la evenimente muzicale din toate colțurile țării. Moderatoarea TV are trei copii, pe Carla, Vladimir și Tudor, fiind o mamă fericită și împlinită. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul ei, însă nu toată relația lor este lapte și miere. Cum se sfârșesc certurile între blondină și Alexandru Vaida?

Mirela Vaida are o fire sinceră și directă, așa că de fiecare dată spune lucrurilor pe nume atunci când are ocazia. Fără ezitare, artista dă cărțile pe față chiar și pe micile ecrane, dacă are ceva important de spus. Așa s-a întâmplat recent, în legătură cu situația cutremurătoare prin care a fost nevoită să treacă Dana Roba.

În timp ce vedeta zăcea pe patul de spital, luptând pentru viața ei, părinții agresorului ei au intrat în direct în emisiunea prezentată de Mirela Vaida. În timp ce membrii familiei lui Daniel Balaciu au venit cu acuzații grave la adresa make-up artistului, moderatoarea a ținut să lămurească lucrurile. Așa că, a dat un exemplu din viața ei personală, chiar din mariajul cu Alexandru Vaida.

Cum se sfârșesc certurile din familia Mirelei Vaida

Cântăreața a povestit cum decurg certurile din familie, cele în care partenerul de viață este implicat. Mirela Vaida susține că are momente când pornește o ceartă, însă soțul ei se retrage până când aceasta se calmează. Vedeta voia să scoată în evidență faptul că niciodată tatăl copiilor ei nu ar reacționa urât la nervi, în cazul unui conflict verbal. Acesta preferă să plece liniștit din cameră, până când lucrurile revin la normal.

„De aia facem noi casă, că dacă era unu ca mine, doamne ferește! Pleacă, tace și pleacă, e și frustrant că n-am cu cine să mă cert. La un moment dat mă cert singură, zic ce zic și îmi trece, ce să fac?! Și vine și el la o bucată de vreme și mă întreabă: „Te-ai mai liniștit, pot să te ajut cu ceva?”, spunea moderatoarea de televiziune.

