Hemoragia i s-a declanșat Mirelei Vaida, de la Acces Direct, în timp ce era pe scenă. Momente cumplite trăite în trecut de vedeta Antena Stars

Milela Vaida a trecut prin clipe de coșmar! O adevărată tramă s-a năpustit asupra prezentatoarei de la Acces Direct chiar în timp ce era pe scenă. Însărcinată fiind, a pierdut bebelușul și cu greu a putut trece peste moment.

În urmă cu un an, prezentatoarea TV a acceptat provocarea lansată de colega sa de breaslă, Valentina Sanfira, de a veni la podcastul său. În timpul discuției din „La povești cu Sanfira”, a recunoscut poate cel mai greu moment din viața sa.

Momentul îngrozitor prin care a trecut Mirela Vaida

Cântăreața de muzică populară a recunoscut faptul că a avut mari probleme în a deveni mamă. A pierdut două sarcini înainte de a reuși să o aducă pe lume pe Carla, fiica sa cea mare. S-a chinuit enorm, mai ales pentru că unul dintre avorturile spontane s-a petrecut pe scenă.

„Pe Carla am făcut-o foarte greu. Am pierdut două sarcini. Pe amândouă urât… Cu hemoragie, fix pe scenă, unde nu puteai să faci nimic. Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți”, a dezvăluit Mirela Vaida în cadrul podcastului.

Medicii nu i-au dat nicio șansă prezentatoarei de la Antena Stars

Mirela Vaida a recunoscut că își dorea mult un copil și de aceea a încercat toate metodele pentru a putea deveni mamă, Medicii nu credeau că va putea, iar atunci când nu și-a găsit rezolvarea în clinică, a căutat-o în biserică.

„Am fost puternică. Am luat calea mănăstirilor, bisericilor… să întreb de ce mi se întâmplă asta. Mama mea mi-a zis că bunica făcuse șapte copii. Mă gândeam cum să nu pot eu să fac asta… ar fi cel mai mare blestem. Uite așa m-am chinuit mult. Mult.

Am mers pe la tot felul de biserici, pe la tot felul de oameni care să îți spună ce să faci, chiar nu mai aveam speranță. Doamna doctor mi-a zis că dacă fac 35 de ani, să nu mai aștept, că va trebui să fac fertilizare in vitro. Mi-a zis că șansele scad cu fiecare an după 30 de ani”, a adăugat prezentatoarea TV.

A devenit mamă a trei copii

Prezentatoarea TV s-a căsătorit cu Alexandru Vaida, în anul 2009. După lungi încercări și cele două sarcini pierdute, cei doi au trei copii: Carla (6 ani), Vladimir (5 ani) și Tudor (4 ani). Soțul ei nu este o persoană publică, fiind director comercial la o firmă din Sibiu.

„Dacă eu pierdusem două sarcini, am spus că nu mai spun până când nu e mare copilul. Am născut-o pe Carla natural, deși doctorița mi-a zis să nu o nasc natural, că am avut probleme, am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat copilul eu pot să îl nasc natural. Și am născut, la 33 de ani”, a adăugat vedeta.

