Probleme pentru Mirela Vaida în vacanța din Italia. Ce necazuri au apărut pentru vedeta de la Acces Direct

Mirela Vaida se numără printre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune de la noi din țară, datorită succesului ei pe micile ecrane. Trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alexandru, cel cu care are trei copii: Carla (8 ani), Vladimir (5 ani) și pe micuțul Tudor (4 ani). Moderatoarea TV și soțul ei sunt căsătoriți din 2009, iar de atunci preferă să plece în escapade romantice ori de câte ori au timp. Deși în ultima vreme, cei doi au avut experiențe nu tocmai fericite în destinațiile pe care le-au ales, iată că de data aceasta au trecut printr-o experiență neașteptată.

Mirela Vaida și soțul ei au plecat într-o nouă escapadă, tocmai în Italia. Pentru că au mai trecut prin situații complicate din cauza companiei de zbor, prezentatoarea TV și Alexandru nu și-au rezervat cazarea și nici nu și-au închiriat mașină. Au mers la întâmplare, pentru că nu erau siguri dacă zborul li se va anula sau nu, la fel ca-n alte vacanțe. Chiar dacă au avut o întârziere de două ore, cei doi au ajuns cu bine la destinație. Pentru că era ora târzie, Mirela Vaida și partenerul ei de viață au avut puține bătăi de cap, pentru că nu găseau o cazare. Au închiriat o mașină și au pornit la drum. După câteva telefoane în miez de noapte, vedeta de televiziune a reușit să găsească un hotel pe placul ei.

„Să știți că e adevărat când se spune că vacanțele neplanificate sunt cele mai reușite! Să vă spun ce-am pățit noi: ne-am cumpărat bilete la Wizz Air spre Bari-Italia, că altă companie nu zboară direct din București. Nu ne-am putut face niciun plan, nicio rezervare de mașină sau hotel, că nu știam dacă vom zbura. Daaar, surpriză! Am zburat spre Bari cu 2 ore întârziere și am ajuns pe la miezul nopții! Nu știam nimic despre regiunea Puglia, dar auzisem că merită vizitată! Așadar, am închiriat un Fiat 500 de la ghișeul care mai era deschis la ora aia și am plecat. Dar unde? Am intrat pe booking și am căutat un hotel cochet și intim… N-am găsit nimic disponibil. Așa că am răsfoit netul și am dat peste @palazzocavi din Mola di Bari, am sunat la ora aia și mi-a răspuns Maria, proprietara, care, surpriză, avea o cameră foarte faină disponibilă pentru 6 nopți! Hai că avem noroc!

Așa a început aventura noastră romantică în Puglia! Am pornit cu harta în mână și am explorat, la pas, cele mai frumoase orășele de pe coasta Adriaticii: Bari-Polignano a Mari-Monopoli-Ostuni-Alberobello-Locorotondo, apoi Salento-Gallipoli-Lecce! Am străbătut tot „tocul cizmei” de pe harta Italiei, am văzut locuri impresionante, am mers pe jos câte 15-18 km/zi, am mâncat pizza, paste, fructe de mare și pește, am băut vin „negro-amaro” „Primitivo”, specific regiunii, am gustat din viața atât de simplă și cu bun gust a localnicilor care se adunau seara în piețe sau în fața ușii, cu scăunelele, și stau la vorbă cum stăteau bunicii noștri pe ulița satului! Am descoperit o regiune a Italiei mult mai autentică decât multe alte atracții turistice prea exploatate comercial!

Am văzut ce frumos știu localnicii să petreacă timp cu ei și între ei, simplu, discret, elegant! Am făcut plajă, am citit și m-am bucurat de o săptămână perfectă, fără planuri și fără așteptări! M-am întâlnit cu familii întregi de români care trăiesc acolo de mai bine de 22 de ani și care m-au îmbrățișat de dor de casă…Și am înțeles, din nou, că omul sfințește locul și că e atât de ușor să te bucuri de viață dacă știi pe ce să pui preț!”, se arată în postarea făcută de Mirela Vaida.

Mirela Vaida, experiență cu peripeții la Disneyland Paris

Prezentatoarea de la Acces Direct, soțul și cei trei copii au avut parte de o vacanță la Disneyland Paris. Experiența a fost una frumoasă, căci au petrecut toți timp împreună, însă aglomerația le-a dat bătăi de cap. Mirela Vaida povestea că au avut de așteptat la cozi interminabile pentru a vedea obiectivele turistice.

„Dincolo de aglomerația peste măsură, de zecile, poate sutele de mii de turiști zilnic, de cozile interminabile, de timpii mari de așteptare, de prețurile exagerate la orice, Disneyland este o experiență în sine. Am înțeles, și nu e prima oară când simt asta, că oamenii pot coexista pașnic, dacă sunt lăsați în pace, indiferent de rasă, de religie, de culoarea pielii, de cultură, de continent…

Am văzut indieni, africani, mexicani, chinezi, europeni, evrei, americani, thailandezi comunicând unii cu ceilalți, fără să își știe limba, respectându-se unii pe alții, stând la aceleași cozi, bucurându-se de aceleași povești pentru copii, făcând cu mâna mascotelor Disney, aclamând, aplaudând artificiile, răbdând toanele copiilor lor, pentru că, dincolo de orice diferența de cultură, rasă, limba sau religie, ei, toți, aici, erau PĂRINȚI”, spunea moderatoarea, acum ceva vreme.