Mirela Vaida, pe mâna medicului estetician! La ce intervenție a apelat prezentatoarea de la Acces Direct

Mirela Vaida se regăsește printre personalitățile din showbiz-ul românesc care nu vor să-și facă schimbări majore de look. Vedeta de la Antena 1 urmează să împlinească luna viitoare 42 de ani, iar de curând a ajuns pe mâna esteticianului. Aceasta susține că a apelat la medic mai mult din nevoie, decât din proprie inițiativă. Mai mult, în viitor, Mirela Vaida nu vrea să-și facă operații estetice care să îi schimbe înfățișarea.

Pe rețelele de socializare, îndrăgita prezentatoare le-a povestit urmăritorilor ei că i-a făcut o vizită medicului estetician. Se pare că a apelat la o procedură care ajută la estomparea ridurilor de expresie. Mirela Vaida a dezvăluit că nu face abuz de această intervenție, mai ales că alege să o facă doar când este nevoie. Mai mult, prezentatoarea TV a mărturisit că machiajul zilnic este un adevărat „inamic” pentru tenul ei.

„Nu mi-am făcut nicio operație estetică, deși împlinesc 42 de ani acuș. Și nu, că nu aș fi avut nevoie! Am un nas strâmb de când m-am născut și s-a strâmbat și mai tare cu vârsta! Dar am simțit că nu mă caracterizează să schimb ceva la mine: bună, rea, frumoasă sau urâtă, asta sunt și eu am reușit să lucrez în televiziune chiar și așa! Dacă mă vedeți mai cu „buze” sau alte chestii, sunt doar filtre de pe Insta, însă ridurile de expresie devin din ce în ce mai profunde din cauza machiajului zilnic, de mai bine de 20 de ani! Eu lucrez cu fața și la emisiuni, și la teatru, și la spectacole!”, a fost mesajul transmis de Mirela Vaida, pe pagina ei de Facebook.