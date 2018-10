Mirela Vaida, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată: ”O mamă care e însărcinată…”

Au tot existat în ultima vreme numeroase zvonuri conform cărora, Mirela Vaida ar fi din nou însărcinată. Vedeta şi-a pus fanii pe gânduri la prima apariţie a emisiunii „Totul pentru Dragoste”, când a apărut îmbrăcată cu un tricou larg, care părea că ascunde o burtică de gravidă. Acum însă prezentatoarea TV a dat cărțile pe față și a spus adevărul gol-goluț despre așa-zisa sarcină.

„Dacă aş fi însărcinată ce mă împiedică să zic în emisiunea mea? Dacă nu o fac, înseamnă că ori nu sunt, ori nu e momentul, ori am alte motive. Dacă sunt, e clar că nu se poate ascunde. Mai ales la emisiune zilnică. O mamă care e însărcinată, decide singură când e momentul să facă anunţul. Deocamdată, n-am nimic de declarat.”, a mărturisit prezentatoarea TV, în platoul emisiunii „Răi da Buni”. ” (CITEȘTE ȘI: MIRELA VAIDA, DEZVĂLUIRE NEAȘTEPTATĂ LA TV! “SOȚUL MEU SPĂRGEA GEAMURILE”)

Mirela Vaida a avut parte de un weekend minunat

Mirela Vaida, moderatoarea reality show-ului ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, de la Antena 1, a avut parte de un weekend minunat, în natură, alături de frumoasa ei familie. Vedeta mărturisește că și-a dorit foarte mult ca fetița și băiețelul ei să se bucure de aerul curat de munte, după ce în ultima perioadă răcelile le-au dat bătăi de cap, așa că au mers la Fundata. (VEZI ȘI: MIRELA VAIDA VA PREZENTA EMISIUNEA ”TOTUL PENTRU DRAGOSTE – LA BINE ȘI LA GREU” ALĂTURI DE DODO MESAROȘ!)

”A fost o plecare inopinată. Nici nu poți să-ți organizezi prea multe lucruri când copiii sunt așa mici. După o săptămână în care nu i-am scos din casă din cauza unor mici răceli, am zis că plecăm unde vedem cu ochii. Voiam undeva la munte, să ne bucurăm de aer curat. Nu am avut niciun plan, nicio rezervare, nimic. Ieșirile astea ies cel mai bine, pentru că nu ești presat de niciun program. Dacă e o parte bună în faptul că și în weekend copiii se trezesc la ora șase, asta este: am avut timp să facem bagajul și să plecăm la drum foarte devreme.

Am mers spre Brașov și am mers prin localitățile pe care le știm cu toții și ne-am oprit unde am văzut mai puțină lume, mai puțină aglomerație. Mi-am dorit foarte mult să ne bucurăm de acest weekend frumos de toamnă, să-i las se joace afară, să vadă văcuțele la păscut, să vadă caii, să se joace cu cățeii și să cadăseara rupți de oboseală, să doarmă neîntorși. Ne-am jucat, ne-am alergat, ne-am simțit bine, doar somnul n-a fost așa odihnitor pentru că Vladimir este sensibil când schimbă mediul și patul. Dar a fost bine, nu pun comoditatea mea pe primul loc, ci bucuria lor”, a povestit. Mirela Vaida.