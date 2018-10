Miriuță, precaut înaintea duelului din Copou: „Ne așteaptă un meci foarte greu!”

După ce a debutat cu stângul pe banca tehnică a nou-promovatei FC Hermannstadt, pierzând duelul de pe teren propriu cu Astra Giurgiu, antrenorul sibienilor, Vasile Miriuță, s-a arătat foarte precaut în declarații înaintea duelului din Copou pe care elevii săi îîl vor susține astăzi de la ora 18:00 cu Politehnica Iași.

Cu doar un punct câștgat în deplasare din 15 posibile, Miriuță a recunsocut că echipa sa pleacă cu șansa a doua în acest joc care va deschide ultima etapă a turului acestui sezon regular, având numai cuvinte de laudă la adresa adversarilor.

„Ne așteaptă un meci foarte greu. Toate meciurile sunt grele, știm cu toții, indiferent de adversar. I-am văzut pe ieșeni săptămâna trecută, au făcut un meci foarte bun la CFR Cluj. Iașiul e o echipă cu jucători de valoare și care are un antrenor, pe Flavius Stoican, care face o treabă bună acolo. Eu am început cu stângul. Din păcate, nu am reușit contra Astrei Giurgiu să obținem un rezultat pozitiv, așa cum ne-am dorit cu toții. Au fost niște greșeli individuale. Sperăm să nu le mai facem pe viitor. Ne dorim să câștigăm la Iași, pentru că trebuie, încet, încet să strângem puncte. Nu mai avem timp. Am lucrat și săptămâna asta mult la finalizare. Ați văzut, jucăm alt sistem. Nu putem spune că n-am avut ocazii cu Astra, am avut trei ocazii uriașe. Nu am marcat! Suferim acolo, dar să sperăm că vom sparge gheața”, a declarat Vasile Miriuță, antrenorul principal al formației FC Hermannstadt la conferința de presă premergătoare duelului din Copou.

Partida Politehnica Iași- FC Hermannstadt va avea loc astăzi de la ora 18:00, duelul urmând a fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.