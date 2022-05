Misha și Connect-R și-au unit destinele în anul 2013, la doar patru luni după ce s-au cunoscut. Dragostea a fost fulger, însă, ca orice foc mistuitor, nu a durat foarte mult, cei doi punând capăt mariajului în 2017, cu un anunț oficial din partea soțului artist, în 2018. Cei doi susțin că au rămas în relații extrem de bune, datorită fiicei pe care o au împreună, Maya. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Misha a vorbit despre creșterea micuței lor, în vârstă de 8 ani, oferind detalii prețioase despre momentele din propria copilărie, pe care nu ar dori să le proiecteze asupra Mayei.

Micuța pare să calce pe urmele părinților, activând deja în domeniul artistic. Maya Mihalache este personaj central în producția „Băieți deștepți”, care se filmează deja de câteva luni, și va avea premiera în cinematografe în toamna acestui an (VEZI IMAGINILE AICI).

Încurajată să își dezvolte abilitățile în spiritul în care au făcut-o propriii părinți, Maya este pe mâini bune, deoarece mama sa este extrem de atentă la creșterea micuței.

„Mi-am pus foarte multe bariere…”

Despărțirea dintre Connect-R și Misha a fost una extrem de discretă, fără mult ecou în spațiul public. Cei doi și-au tranșat problemele, reușind să rămână în relații conviviale, de dragul Mayei, pe care o cresc împreună așa cum se pricep mai bine.

Mihaela Marina Mihalache a analizat „hibele” propriei dezvoltări, evenimente cu impact, pe care nu ar dori să le repete în cazul fetiței sale: „Cred că au fost (n.r. „părinții) puțin cam critici și treaba asta nu m-a ajutat deloc, din contră! Mi-am pus foarte multe bariere și nu am avut foarte multă încredere în mine din cauza asta.

Încerc să nu fac același lucru cu Maya, mi se mai întâmplă, pentru că n-ai cum, e inevitabil, mai ales când ai crescut așa.

Dar important e că am conștientizat treaba asta și încerc s-o schimb! Cumva, mi-am dat seama că nu o fac răuvoitor, din contră, doar că înainte nu era treaba asta cu parenting, cu chestii de genul.

Și probabil nu realizau lucrurile astea și probabil că și ei, la rândul lor, au avut același tratament, ca să zic așa!”, ne-a declarat fosta soție a lui Connect-R.

„Și eu mai am scăpări, și eu o mai compar…”

Detașată de episoadele care au afectat-o în decursul propriei dezvoltări, Misha continuă șirul „sfaturilor” pe care și le oferă atât ei, cât și mămicilor ce nu doresc să repete greșelile trecutului, în raport cu propriile odrasle: „Și eu mai am scăpări, și eu o mai compar pe Maya, dar am realizat lucrurile astea și încerc să le schimb!”.

Artista a mai vorbit și despre legătura pe care o are actualmente cu fostul soț, la cinci ani de la separare: „Suntem în relații foarte OK, cum am fost și până acum, din câte ați văzut, nu cred că ne-ați văzut vreodată să ne certăm.

Suntem în relații foarte bune!”, a mai adăugat Misha.

