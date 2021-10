Connect-R, mărturisiri neașteptate despre căsnicia cu Misha „În Ceruri nu o să fim decât frați și surori”

Connect-R s-a confesat în podcast-ul lui Mihai Morar, precizând că nu o căsnicie te împlinește. Artistul spune că această căsnicie spera să-l scape de frica de singurătate, însă și-a dat seama că doar prin credință își rezolvă aceste frici.

„Connect-R: Dacă te uiți în cultura noastră, nunta a plecat ca sprijin social. Mirii nu se întâlneau, se întâlneau părinții. Un alt beneficiu pe care l-am văzut că o să mi-l aducă căsătoria a fost frica de singurătate.

Mihai Morar: Când ai scăpat de frica asta?

Connect-R: Când am aflat că sunt parte din Dumnezeu. De ce să fiu singur? Nu singurătatea e urâtă, însingurarea. Eu nu sunt singur niciodată. (…) Destinul m-a mângâiat în așa fel încât să fac parte din tagma oamenilor pe care îi cunoaște toată lumea.

Connect R: Eu mers des cu taxiul, stau de vorbă cu taximetriștii. Sunt Gemeni, comunicarea pentru mine este esențială. (…) De multe ori, celălalt te lipsește de tine, eu asta am observat.”, au mai zis ei.

Mihai Morar: Căsnicia pentru tine a fost o cutie?

Connect-R: Căsnicia pentru mine a fost, din păcate, un alt element exterior pe care eu am considerat că o să mă împlinească. Dar, nu aia te împlienește. Nici aia nu te împlinește. Revin la Hristos.

Connect-R: Îl întreabă un nene pe Hriston: ‘Învățătorule, soția mea a mai avut înaintea mea 3 căsătorii, dar acum e cu mine. Dacă moare cu mine, în Ceruri, nu este a mea?’. Hristos îi spune, dezamăgitor pentru el: ‘Nu. În Ceruri nu o să fim decât frați și surori, nu există conceptul ăsta.’”, au zis cei doi în podcast-ul lui Mihai Morar.

Connect-R: ‘Nu e dator nimeni să mă facă fericit’

Abia acum, cântărețul spune că se simte liniștit sufletește, după ce a învățat din anumite greșeli.

„Căsnicia am folosit-o din păcate ca pe o unealtă și nu am trăit-o în profunzimea ei, aia a fost greșeala mea. Am luat-o ca pe un beneficiu, ceva care o să mă împlinească și o să mă facă fericit.

Am crezut că ideea de cuplu și de căsătorie se bazează pe extragerea de fericire de la unul la celălalt, când, de fapt, ea se bazează pe împărtășirea sentimentului de fericire de la unul la celălalt, lucru pe care eu nu l-am înțeles.

Nu e dator nimeni să mă facă fericit. Nu l-am înțeles, prea târziu, mergem mai departe.”, a mai zis Connect-R.