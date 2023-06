Misha, prima reacție după dezvăluirile făcute de Connect-R! Artistul a mărturisit că și-a înșelat soția în repetate rânduri: „Va avea de așteptat mult și bine”

Recent, Connect-R și-a lansat propria cartea, „Din livada cu nuci”. În filele acesteia, artistul și-a deschis sufletul, și-a povestit viața, iar printre altele a dezvăluit și motivul pentru care mariajul cu Misha a ajuns la final. Se pare că în cei trei ani de căsnicie, Connect-R nu a fost prea fidel și a călcat strâmb de nenumărate ori. Nimeni nu se aștepta ca artistul să facă o astfel de mărturisire, mai ales că motivele divorțului au fost ținute ascunse atâția ani. Misha a avut prima reacție după dezvăluirile făcute de fostul său partener.

În anul 2014, Connect-R și Misha ajungeau în fața altarului și își jurau iubire eternă. Însă, nu a fost să fie așa, iar trei ani mai târziu cei doi semnau actele de divorț. La momentul respectiv, nimeni nu a știut de ce relația celor doi a ajuns la final. Despărțirea lor a fost una pașnică și chiar au rămas în relații extrem de bune de dragul fiicei lor. Acum însă, artistul a dat din casă și a mărturisit în cartea sa că i-a fost infidel soției în repetate rânduri, fapt ce a dus în cele din urmă la destrămarea relației.

De asemenea, Connect-R a mai mărturisit recent că în lumina tuturor celor întâmplate a decis să nu își refacă viața sentimentală până când Misha nu o să acorde la rândul ei o altă șansă iubirii și unui alt bărbat. Dezvăluirile făcute de Connect-R nu au rămas fără ecou, iar artista a reacționat. Cântăreața a mărturisit că nu o interesează o altă relație și că va mai trece mult timp până când o să facă loc unui alt om în viața ei.

„E o chestie care vine de la sine, la fiecare dintre noi care va dori să facă pasul ăsta. Momentan, nu e cazul la nici unul dintre noi. Nu am de gând să îmi refac viața, nu îmi stă gândul la așa ceva. Sunt axată pe carieră, urmează să scot câteva piese și mă axez foarte tare pe treaba asta. Chiar nu îmi arde de așa ceva în momentul de față. Nu simt nevoie, nici nu aș avea timpul necesar să aloc unei relații. Dacă el va aștepta ca eu să fac pasul ăsta, va avea de așteptat mult și bine”, a declarat Misha.

(CITEȘTE ȘI: CONNECT-R A VORBIT FĂRĂ RUȘINE DESPRE CUM A CUNOSCUT-O PE MISHA. „CONSUMAM CELE MAI SCUMPE DROGURI”)

Misha și Connect-R, separați dar împreună

Chiar dacă în mod oficial au rupt relația, Misha și Connect-R au păstrat o legătură strânsă după divorț și petrec mult timp împreună. Cei doi se ocupă îndeaproape de fiica lor și își doresc ca aceasta să crească într-o familie completă. Așa că artiștii încearcă din răsputeri să îi asigure micuței tot confortul și să o facă să nu simtă despărțirea părinților. Cei trei se comportă ca o adevărată familie și toate vacanțele le fac împreună.

„Pentru Maya facem aceste vacanțe, de obicei, mergem în vacanțe în fiecare an de ziua Mayei, pentru că, logic, copilul se bucură de momente petrecute cu ambii părinți. Noi nu am discutat niciodată cu Maya subiecte de genul, este un copil și noi vrem ca ea să își păstreze această puritate de copil. Nu am băgat-o niciodată în subiecte de genul ăsta. Înțelege foarte multe lucruri fără să întrebe”, a mai spus Misha, la Antena Stars.

(VEZI ȘI: CONNECT-R, ANUNȚUL CU CARE A ȘOCAT PE TOATĂ LUMEA! ARTISTUL ESTE GATA SĂ ÎȘI ÎNCHEIE CARIERA MUZICALĂ: „NU MAI POT”)