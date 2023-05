Connect-R a făcut o serie de mărturisiri, cu ocazia lansării cărții sale, „Din livada cu nuci”, în cadrul unui târg de carte. În cursul zilei de sâmbătă, artistul și-a deschis sufletul și s-a confesat, oferind detalii despre perioada în care a consumat substanțe interzise. Tot în perioada aceea, a cunoscut-o pe Misha, fosta sa soție, alături de care are o fetiță pe nume Maya. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cartea sa, Connect-R a făcut o serie de dezvăluiri legate de trecutul său. Cântărețul, în vârstă de 40 de ani, s-a confruntat cu o dependență față de substanțele interzise. Tot în perioada respectivă, artistul a întâlnit-o pe Misha, femeia alături de care și-a întemeiat o familie. Motivul care l-a făcut să renunțe total la consumul de substanțe interzise a fost venirea pe lume a fetiței sale, Maya. Ulterior, artistul și partenera lui s-au separat.

Vezi și CONNECT-R, ANUNȚUL CU CARE A ȘOCAT PE TOATĂ LUMEA! ARTISTUL ESTE GATA SĂ ÎȘI ÎNCHEIE CARIERA MUZICALĂ: „NU MAI POT”

Connect-R s-a „lepădat” de substanțele interzise când a devenit tată

Cântărețul a mărturisit că a renunțat la consumul de droguri, în momentul în care fiica lui, Maya, a venit pe lume. Artistul a consumat substanțe interzise timp de patru ani și, mărturisește el, este recunoscător că s-a oprit la timp. De altfel, substanțele i-au afectat destul de mult sănătatea, aspect pe care l-a expus chiar artistul.

„Am început să consum droguri, timp de patru ani, din 2009. Începusem să dau de bani, cocaină, femei… Astea erau la ordinea zilei. Practic, începusem să mă autodistrug, zilnic consumam droguri.

Slavă Domnului că m-am oprit la timp! Apartenența la grupul select al celor care fac bani din muzică mi-a transmis: «Haide, fă-o și tu!». Consumul de droguri a dus la degradarea mea. Nu mai eram foarte atent… În 2012, când am scos «Vara nu dorm», m-am simțit iarăși important. Iar felul meu de a arăta că mă simt important, în acel an, era cam așa: «Hai, cocaina pe masă! Consumăm cele mai scumpe droguri».

Sănătatea începea să-mi fie afectată, apăruseră depresiile, anxietățile… Cum mi-am revemit? Am cunoscut-o pe Mihaela, Misha, fosta mea soție. Când am cunoscut-o, mă drogam… Când Mihaela a rămas însărcinată, se pregătea să nască, am renunțat la absolut tot. Am pus stop, pur și simplu, drogurilor și femeilor”, spunea Connect-R, în interviul oferit lui Ovidiu Șimonca.

Trăia în iluzie

Connect-R a explicat și ce înseamnă numele pe care fetița lui îl poartă. Numele Maya înseamnă „iluzie”, în cultura hindusă. A făcut o comparație, mărturisind că asta trăia el în perioada aceea. De altfel, în cultura rusă, Maya înseamnă „începutul unei vieți noi”.

„Ca să fiu clar, nu soția mea m-a determinat să mă las de droguri, ci fetița care urma să se nască. Conștiința mi-a spus: «Gata, vine copilul. Stop». Fata mea se numește Maya. Mihaela i-a ales numele, dar îmi place foarte mult. Maya, în cultură hindusă, înseamnă iluzie, exact în ceea ce eu trăiam. În cultura rusă, Maya înseamnă început de viață nouă, început de primăvară”, a mai adăugat artistul.

Citește și MISHA, APEL DISPERAT! FIICA ARTISTEI A PRIMIT FOTOGRAFII INDECENTE, PE CONTUL DE INSTAGRAM: „TREMUR DE NERVI!”

Sursă foto: social media