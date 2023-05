Misterul celor 20 de minute în care Smiley a dispărut de la nunta sa a fost deslușit. Soțul Ginei Pistol a fost surprins în pădure

Pe data de 27 mai, Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele atât legal, cât și în fața lui Dumnezeu. Mai bine de 300 de persoane au venit la nunta anului, dar mare le-a fost surpriza când artistul a dispărut pentru circa 20 de minute. La două zile distanță de la eveniment, Adela Popescu a deslușit misterul. Vedeta de la PRO TV a spus totul în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Smiley și Gina Pistol au avut parte de o nuntă de poveste, pe malul lacului Snagov. Prezentatoarea de la Chefi la Cuțite a purtat o rochie albă superbă, iar antrenorul de la Vocea României a optat pentru un costum care să se potrivească perfect.

„A fost o zi extrem de obositoare fizic, dar și emoțional. Am trecut prin toate emoțiile, le-am simțit pe toate. Ce-i drept, am fost și cu sufletul deschis ca să le primim pe toate în plin. Am dansat, am băut decent, eu n-am reușit să mănânc prea mult. Pe la 4 și ceva am plecat de la nuntă (…) Cred că dansul nostru aș vrea să-l retrăiesc toată viața. Ne place foarte mult (piesa, n.r.) și ne emoționăm de fiecare dată când o ascultăm”, a spus Smiley despre eveniment, în emisiunea lui Măruță.

Chiar dacă petrecerea a fost una extrem de reușită, mulți s-au întrebat, mai ales la începutul evenimentului, unde a dispărut mirele?

De ce a plecat Smiley de la nunta cu Gina Pistol

Povestind despre nunta anului cu Adela Popescu în platoul emisiunii La Măruță, actrița a punctat un moment care a impresionat-o profund și pentru care l-a și certat pe Radu Vâlan. Pentru 20 de minute, Smiley a absentat de la petrecere, timp în care a fost cu fiica sa de doar 2 ani, Josephine, prin pădurea de lângă lacul Snagov.

„A fost o chestie superbă, Smiley, pe care eu am povestit-o, bătând obrazul soțului meu. Când am ajuns, erau invitații, toți așteptau să fie întâmpinați. Smiley, pentru că cea mică voia să se liniștească sau habar n-am, a plecat 20 de minute prin păduricea aceea cu copilul lui. Mie mi s-a părut atât de emoționant gestul tău… Invitații erau acolo și tu erai de mână cu cea mică, vorbeați, povesteați, o mângâiai”, a spus Adela Popescu.

„Nu am cum să îi refuz ceva fiicei mele. De cele mai multe ori se duce la mama ei, la Gina. Când vine și la mine și îmi cere ajutorul, las orice, merg în mâini”, a fost răspunsul artistului.

