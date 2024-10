Mitică Dragomir, elogiu adus Deliei Budeanu cu lacrimi în ochi: ”Era o doamnă și cu asta spun totul!”

România a pierdut o stea, care va continua să strălucească cu putere în Împărăția Cerurilor. Doamna Delia Budeanu a trecut în lumea celor drepți sâmbătă, 19 octombrie 2024, lăsând în urma sa amintiri de neegalat. De o eleganță aparte și o inteligență sclipitoare, care străpungea micile ecrane și ajungea cu ușurință la inimile telespectatorilor, îndrăgita prezentatoare TV a fost condusă pe ultimul drum de familie și de apropiați. Domnia sa a fost depusă la Mănăstirea Cașin, din București, iar înmormântarea legendarei doamne a televiziunii a avut loc la Mănăstirea Ghighiu. Acolo unde familia, prietenii și oamenii care îi vor păstra vie amintirea în sufletele lor, s-au despărțit de regretata doamnă Delia Budeanu. Va rămâne veșnic un etalon al profesionalismului și al grației, iar fila pe care a scris-o în televiziune va dăinui pentru eternitate.

Televiziunea din România este în doliu. Trecerea în neființă a uneia dintre cele mai iubite crainice din Televiziunea Română de dinainte de ’90 i-a cutremurat pe apropiați și pe cei care au admirat-o și i-au purtat un deosebit respect. Întreaga țară și-a luat rămas bun de la cea care a înseninat viețile telespectatorilor, care au urmărit-o ani la rând, cu sufletul la gură, din fața televizoarelor.

Frumusețea doamnei Delia Budeanu a fost copleșitoare, cu ochi de un albastru infinit, care împreună cu talentul jurnalistic și carisma aparte vor reprezenta mereu un reper pentru noile generații.

Mitică Dragomir: „Era o doamnă și cu asta spun totul”

Omagiile aduse celei care va rămâne pentru totdeauna o emblemă a jurnalismului făcut cu grație reprezintă o dovadă a faptului că doamna Delia Budeanu a fost și va rămâne iubită și apreciată. Nume sonore din cultură, oameni politici, foști colegi din media, dar și prieteni apropiați au postat mesaje copleșitoare despre cea care pentru unii a fost inspirație, pentru alții ghid, sau pur și simplu o prezență distinsă, un model demn de urmat.

Despre trecerea în neființă a uneia dintre cele mai iubite prezentatoare TV ale României a vorbit Dumitru Dragomir. Acesta a povestit emoționat despre relația de prietenie pe care o are cu familia Budeanu și a avut numai cuvinte de laudă la adresa celei care a fost una dintre personalitățile puternice ale televiziunii naționale.

„Eu am cunoscut-o de când trăia și tatăl… noi am fost prieteni. Copiii noștri au fost foarte bun prieteni. Ea a fost o frumusețe, o femeie deșteaptă și cuminte. A avut toate calitățile. Vezi, de multe ori Dumnezeu face nedreptăți.

Dumnezeu s-o aibă în pază și s-a odihnească. Familiei îi transmit condoleanțe. Eu am fost și ieri. Am dus coroane și eu, și fiul meu. Am fost la biserica unde a fost depusă. Am dus flori, coroane. Delia era de o frumusețe rară, de o deșteptăciune, a învățat carte, era de o seriozitate neîntâlnită, dădea sfaturi frumoase. Era o doamnă și cu asta spun totul. Dumnezeu să o odihnească. Iar familiei lui Radu (n.red. fiul Deliei Budeanu), condoleanțe”, a declarat Dumitru Dragomir, la Fanatik.

Mesaje emoționante după trecerea în neființă a uneia dintre cele mai iubite crainice

„Există oameni care ne învață cum să nemurim frumos! Ne învață cum să ne aflăm nesfârșirea. Sunt oamenii iconici din existența cărora izvorăsc nemargini. Și care, prin esența lor, sunt trăitori peste spațiul definit și timpul măsurabil. O asemenea persoană este și doamna Delia Budeanu.

Este și nu a fost! Fiindcă luminile calde din constituția ei nu se pot stinge. Nici moartea nu le poate acoperi de vreo penumbră rece. Asemenea oameni traversează muriri. Traversează sfârșituri! Dumnezeu s-o țină în luminile Lui eterne!”

De asemenea, Dan Negru își amintește cu nostalgie de prezentatoarea atât de iubită și apreciată de români.

“Când vor trece anii peste tine o să-ți găsești liniștea. Atunci o sa-ți găsești și eleganța” mi-a spus demult Delia Budeanu. Eram în biroul lui Titus Munteanu care are directorul TVR pe atunci și mă pregăteam să prezint Festivalul Mamaia. Cătălin Botezatu îmi pregătea câteva ținute pe care urma să le îmbrac pe scenă și Delia Budeanu ne privea dintr-un colț al biroului.

Era deja o legendă a televiziunii și avea pacea interioară din care-i strălucea eleganța. Au trecut anii… Am ajuns la 53 și încep să-mi găsesc liniștea. “Atunci o să-ți găști și eleganța”. Îi țin minte vorbele. A murit Delia Budeanu, una din primele crainice ale televiziunii române. Liniștea pe care și-a găsit-o demult…”

Cariera răsunătoare a legendarei doamne Delia Budeanu

Domnia sa și-a făcut debutul în televiziune în anul 1970, la TVR, acolo unde a fost gazda emisiunilor ce includeau concerte de muzică simfonică. S-a făcut remarcată cu repeziciune pentru inteligența, eleganța și vocea blândă care au impresionat decenii la rând oamenii din fața micilor ecrane. Zâmbetul inconfundabil cu care întâmpina telespectatorii de la pupitrul știrilor a intrat în inimile românilor.

După decesul soțului său, Radu Budeanu, renumit jurnalist de politică externă, niponolog și iranolog, îndrăgita crainică a ales să se retragă timp de zece ani din viața publică. Domnia sa a publicat în anul 2008 volumul „Live”, în care și-a deschis sufletul și le-a povestit, din condei, cititorilor, despre parcursul său ca prezentatoare de televiziune. În vara acestui an a publicat cea de-a doua carte a sa, „Jurnal. Rațiune și sensibilitate”.

De asemenea, a realizat emisiuni de succes între anii 2008 și 2012 la Antena 2 („Oamenii timpului nostru”) și Money Channel („Întâlnirile Deliei Budeanu”). S-a implicat în promovarea culturii, dar și în cauze umanitare și sociale. Toate demersurile dumneaei fiind răsplătite cu titlul de Ambasador al Bunăvoinței, din partea Organizației Națiunilor Unite. A fost cea care a fondat și „Fundația Culturală Europa”, care vine în ajutorul artiștilor și susține proiectele culturale de calitate.