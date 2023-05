Nelu Bălan, magnatul român stabilit în America de mai mulți ani, a decedat. Bărbatul a deținut, vreme de peste 25 de ani, renumitul restaurant „Nello”, aflat în New York, locație vizitată de moguli din diverse domenii, oligarhi ruși și vedete de prim rang din lumea showbiz-ului internațional. CANCAN.RO a reușit să stea de vorbă cu Ștefan, fratele celui cunoscut drept „Nello Bălan”, care menționează că nu-l știa pe românul stabilit peste Ocean cu probleme de sănătate.

În urmă cu mai mulți ani, Nelu Bălan a decis să plece în America și să renunțe la job-ul de ospătar pe care-l avea într-un restaurant din Iași. Iar bărbatul a reușit să-și facă o carieră strălucită peste Ocean.

A început să lucreze în barurile din America până când și-a deschis propria afacere, un restaurant în New York numit „Nello”, iar locația a fost deținută de Nelu vreme de peste 25 de ani. De-a lungul timpului pragul localului a fost călcat de vedete internaționale, și nu numai, care se înghesuiau pentru a se afișa la una dintre mesele restaurantului „Nello”.

Din cauze încă necunoscute, Nelu Bălan a murit, însă, iar vestea a picat ca un trăsnet peste familie, dar și peste cei care au avut ocazia să-l întâlnească. Ștefan, fratele magnatului stabilit în America, face o serie de dezvăluiri, în exclusivitate pentru publicația noastră, iar printre ele se numără și faptul că sâmbătă, în America, Nelu Bălan va fi înmormântat, însă Ștefan nu va putea fi prezent din cauza vizei.

„Avea o viață ordonată, echilibrată„

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ștefan, fratele lui Nelu Bălan, dezvăluie unde aveau loc întâlnirile cu românul stabilit peste Ocean în perioada în care asta era în viață, dar și menționează cine se va ocupa de acum de afacerile lui „Nello Bălan”.

„Da, este adevărat (nr. Nelu Bălan a decedat). Aveam o relație foarte bună, extraordinară. Eu locuiesc în România, el în America, iar eu am fost o singură dată în America, dar ne mai întâlneam la Istanbul. Are o fată și un băiat acolo. Venea să-i vadă și ne mai întâlneam acolo. Eu nu știu să fi avut probleme de sănătate. Avea o viață ordonată, echilibrată. Nu fuma, nu bea, nu chestii din astea. De afacerile lui din America se vor ocupa fetele lui. Acolo va fi și înmormântat, dar eu nu mai am viză. Iar cu viza merge greu acum, nici n-o să se rezolve până sâmbătă”, a declarat Ștefan Bălan, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

