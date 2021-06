Modul inedit în care Nicole Cherry l-a anunțat pe iubitul ei că este însărcinată: ”Trebuia să fie doar pentru noi și atât”

Nicole Cherru va deveni mămică pentru prima oră, iar recent… artista le-a dezvăluit fanilor cum l-a anunțat pe iubitul ei că este însărcinată.

Nicole Cherry va deveni mămică pentru prima oară și este în culmea fericirii! De când a dat marea veste, artista este mult mai activă în mediul online și își ține fanii la curent cu toate lucrurile prin care trece în această perioadă.

Iar, recent, le-a dezvăluit prietenilor virtuli modul inedit în care și-a anunțat iubitul că va deveni tătic. După ce a făcut testul de sarcină, care a ieșit pozitiv, artista s-a gândit cum să-și suprindă iubitul și să-i dea marea veste. Așa că… a creat un cadru special, în locuința lor, însă Florin nu s-a așezat unde preconiza Nicole, așa că planurile artistei au fost date peste cap. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY, PRIMA APARIȚIE LA TV DE CÂND A ANUNȚAT CĂ E ÎNSĂRCINATĂ! CE A SPUS DESPRE VIITOAREA CIREȘICĂ)

”Erau niște semne care îmi dădeau de veste, mă așteptam, sarcina nu a fost întâmplătoare. Am lucrat la asta. Tot e o surpriză, până nu vezi testul ăla. Dar era de așteptat. Am făcut un test și a ieșit pozitiv. Am încercat să filmez, dar s-a pus în afara cadrului pe care îl aranjasem. Trebuia să fie pentru noi și doar atât. O să fie special momentul ăsta pentru totdeauna”, a povestit Nicole Cherry.

Cum au reacționat părinții lui Nicole Cherry

A spus de nenumărate ori că își dorește să devină mămică și iată că visul ei s-a îndeplinit! În câteva luni, Nicole Cherry va aduce pe lume o fetiță. Artista are o relație specială cu părinții ei, iar când au aflat aceștia că vor deveni bunici s-au bucurat nespus de mult. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE ȘI CU CE SE OCUPĂ FLORIN POPA, IUBITUL LUI NICOLE CHERRY. PUȚINI SUNT CEI CARE ȘTIU)

Cei doi au susținut-o necondiționat atât în carieră, cât și în viața personală.

”Părinții mei s-au bucurat foarte mult! Am cei mai fantastici părinți, care sunt alături de mine si mă susțin necondiționat”, a mărturisit cântăreața.